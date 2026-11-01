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Ворог вдарив по гуртожитку училища на Вінниччині, загинули двоє людей, троє поранені

Київ • УНН

 • 1076 перегляди

Унаслідок удару безпілотника по гуртожитку училища загинули двоє людей, троє постраждали. Серед поранених — дві 5-річні дівчинки.

Ворог вдарив по гуртожитку училища на Вінниччині, загинули двоє людей, троє поранені

На Вінниччині російський безпілотник влучив по території гуртожитку професійного училища. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

Деталі

"Загинули двоє людей. Ще троє травмовані, серед них – дві 5-річні дівчинки та 16-річний хлопець", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Усі постраждалі госпіталізовані.

Рятувальники ліквідували пожежу двох автомобілів, що виникли внаслідок влучання.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

росія атакувала Вінниччину: пошкоджені енергооб’єкти та будівлі01.11.26, 10:53 • 4104 перегляди

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКримінал
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Вінницька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій