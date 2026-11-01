Ворог вдарив по гуртожитку училища на Вінниччині, загинули двоє людей, троє поранені

На Вінниччині російський безпілотник влучив по території гуртожитку професійного училища. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

Деталі

"Загинули двоє людей. Ще троє травмовані, серед них – дві 5-річні дівчинки та 16-річний хлопець", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Усі постраждалі госпіталізовані.

Рятувальники ліквідували пожежу двох автомобілів, що виникли внаслідок влучання.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

росія атакувала Вінниччину: пошкоджені енергооб’єкти та будівлі