Ворог вдарив по гуртожитку училища на Вінниччині, загинули двоє людей, троє поранені
Київ • УНН
Унаслідок удару безпілотника по гуртожитку училища загинули двоє людей, троє постраждали. Серед поранених — дві 5-річні дівчинки.
На Вінниччині російський безпілотник влучив по території гуртожитку професійного училища. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пише УНН.
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"Загинули двоє людей. Ще троє травмовані, серед них – дві 5-річні дівчинки та 16-річний хлопець", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.
Усі постраждалі госпіталізовані.
Рятувальники ліквідували пожежу двох автомобілів, що виникли внаслідок влучання.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
росія атакувала Вінниччину: пошкоджені енергооб’єкти та будівлі01.11.26, 10:53 • 4104 перегляди