Враг ударил по общежитию училища в Винницкой области, погибли два человека, трое ранены

В Винницкой области российский беспилотник попал по территории общежития профессионального училища. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

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"Погибли два человека. Еще трое травмированы, среди них — две 5-летние девочки и 16-летний парень", — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Все пострадавшие госпитализированы.

Спасатели ликвидировали пожар двух автомобилей, возникший в результате попадания.

Информация о последствиях атаки уточняется.

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