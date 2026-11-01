Враг ударил по общежитию училища в Винницкой области, погибли два человека, трое ранены
Киев • УНН
В результате удара беспилотника по общежитию училища погибли два человека, трое пострадали. Среди раненых — две 5-летние девочки.
В Винницкой области российский беспилотник попал по территории общежития профессионального училища. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
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"Погибли два человека. Еще трое травмированы, среди них — две 5-летние девочки и 16-летний парень", — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Все пострадавшие госпитализированы.
Спасатели ликвидировали пожар двух автомобилей, возникший в результате попадания.
Информация о последствиях атаки уточняется.
россия атаковала Винницкую область: повреждены энергообъекты и здания01.11.26, 10:53 • 3996 просмотров