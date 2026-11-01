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The New York Times

россия атаковала Винницкую область: повреждены энергообъекты и здания

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Ночью 1 ноября россияне нанесли массированный удар по энергообъектам Винницкой области. В Виннице повреждены гражданские объекты, в частности остановки и автомобили.

россия атаковала Винницкую область: повреждены энергообъекты и здания

В ночь на 1 ноября россияне обстреляли Винницкую область. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры. В Виннице повреждены гражданские объекты. Об этом сообщает глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная, передает УНН.

Детали

Этой ночью Винницкая область пережила очередную массированную атаку врага. Были атакованы объекты энергетической инфраструктуры

 - заявила Наталья Заболотная.

По ее словам, повреждения получили вышки мобильной связи, частное складское здание, окна в многоэтажных домах, а также остановки общественного транспорта и автомобиль в городе Виннице.

Спасибо спасателям и энергетикам за ликвидацию последствий вражеского обстрела. Воздушная атака врага продолжается. Прошу всех ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги. Берегите себя и своих родных! Спасибо Силам ПВО, которые не прекращают борьбу с врагом

- подчеркнула чиновница.

Напомним

В результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины 1 ноября была обесточена часть потребителей в Житомирской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях.

Алла Киосак

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