россия атаковала Винницкую область: повреждены энергообъекты и здания

В ночь на 1 ноября россияне обстреляли Винницкую область. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры. В Виннице повреждены гражданские объекты. Об этом сообщает глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная, передает УНН.

По ее словам, повреждения получили вышки мобильной связи, частное складское здание, окна в многоэтажных домах, а также остановки общественного транспорта и автомобиль в городе Виннице.

Спасибо спасателям и энергетикам за ликвидацию последствий вражеского обстрела. Воздушная атака врага продолжается. Прошу всех ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги. Берегите себя и своих родных! Спасибо Силам ПВО, которые не прекращают борьбу с врагом