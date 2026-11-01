россия атаковала Винницкую область: повреждены энергообъекты и здания
Киев • УНН
Ночью 1 ноября россияне нанесли массированный удар по энергообъектам Винницкой области. В Виннице повреждены гражданские объекты, в частности остановки и автомобили.
В ночь на 1 ноября россияне обстреляли Винницкую область. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры. В Виннице повреждены гражданские объекты. Об этом сообщает глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная, передает УНН.
Детали
Этой ночью Винницкая область пережила очередную массированную атаку врага. Были атакованы объекты энергетической инфраструктуры
По ее словам, повреждения получили вышки мобильной связи, частное складское здание, окна в многоэтажных домах, а также остановки общественного транспорта и автомобиль в городе Виннице.
Спасибо спасателям и энергетикам за ликвидацию последствий вражеского обстрела. Воздушная атака врага продолжается. Прошу всех ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги. Берегите себя и своих родных! Спасибо Силам ПВО, которые не прекращают борьбу с врагом
Напомним
В результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины 1 ноября была обесточена часть потребителей в Житомирской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях.