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The New York Times

Через атаки рф без світла залишилися споживачі у 8 областях України - Міненерго

Київ • УНН

 • 1378 перегляди

російські удари пошкодили енергооб’єкти у восьми областях України. Найскладніша ситуація з електропостачанням - на Дніпропетровщині та Київщині.

Через атаки рф без світла залишилися споживачі у 8 областях України - Міненерго

Внаслідок російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України 1 листопада була знеструмлена частина споживачів у Житомирській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській та Харківській областях. Про це повідомило Міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі

Найбільш складною ситуація з електропостачанням залишається на Дніпропетровщині та на Київщині. Як зазначили в Міненерго, енергетична інфраструктура цих регіонів зазнала масштабних пошкоджень.

Через ураження енергетичного обладнання порушені можливості передачі електроенергії споживачам. У зв'язку з цим застосовуються аварійні відключення

- йдеться в повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що повторні російські атаки суттєво ускладнюють відновлювальні роботи, адже ворог завдає ударів по енергооб'єктах, зокрема й тих, де ремонтні роботи були майже завершені.

Це змушує енергетиків повертатися до відновлення пошкодженого обладнання та відтерміновує повернення електропостачання споживачам. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи. Просимо стежити за повідомленнями на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах. Саме там публікується актуальна інформація про відключення та зміни в електропостачанні

- зазначили в Міненерго.

Нагадаємо

У неділю, 1 листопада, через постійні обстріли енергосистеми Києва, у столиці застосовані екстрені відключення.

Водночас енергетики відновили електропостачання майже всім споживачам у трьох районах Дніпропетровської області. Однак без світла залишаються майже 100 тисяч споживачів.

Євген Устименко

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