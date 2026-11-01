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The New York Times

Из-за атак рф без света остались потребители в 8 областях Украины - Минэнерго

Киев • УНН

 • 786 просмотра

российские удары повредили энергообъекты в восьми областях Украины. Самая сложная ситуация с электроснабжением - в Днепропетровской и Киевской областях.

Из-за атак рф без света остались потребители в 8 областях Украины - Минэнерго

В результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины 1 ноября была обесточена часть потребителей в Житомирской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, передает УНН.

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Наиболее сложной ситуация с электроснабжением остается в Днепропетровской и Киевской областях. Как отметили в Минэнерго, энергетическая инфраструктура этих регионов получила масштабные повреждения.

Из-за повреждения энергетического оборудования нарушены возможности передачи электроэнергии потребителям. В связи с этим применяются аварийные отключения

- говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что повторные российские атаки существенно осложняют восстановительные работы, поскольку враг наносит удары по энергообъектам, в том числе по тем, где ремонтные работы были почти завершены.

Это вынуждает энергетиков возвращаться к восстановлению поврежденного оборудования и откладывает возобновление электроснабжения потребителей. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы. Просим следить за сообщениями на официальных страницах операторов систем распределения в своих регионах. Именно там публикуется актуальная информация об отключениях и изменениях в электроснабжении

- отметили в Минэнерго.

Напомним

В воскресенье, 1 ноября, из-за постоянных обстрелов энергосистемы Киева в столице введены экстренные отключения.

В то же время энергетики восстановили электроснабжение почти всем потребителям в трех районах Днепропетровской области. Однако без света остаются почти 100 тысяч потребителей.

Евгений Устименко

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