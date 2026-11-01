росія атакувала Вінниччину: пошкоджені енергооб’єкти та будівлі
Київ • УНН
Уночі 1 листопада росіяни завдали масованого удару по енергооб’єктах Вінниччини. У Вінниці пошкоджені цивільні об’єкти, зокрема зупинки й авто.
У ніч на 1 листопада росіяни обстріляли Вінниччину. Під ударом були об’єкти енергетичної інфраструктури. Є пошкодження цивільних об’єктів у Вінниці. Про це повідомляє очільниця Вінницької ОДА Наталя Заболотна, передає УНН.
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Цієї ночі Вінниччина пережила чергову масовану атаку ворога. Було атаковано обʼєкти енергетичної інфраструктури
За її словами, пошкоджень зазнали вежі мобільного звʼязку, приватна складська будівля, вікна в багатоповерхових будинках, а також зупинки громадського транспорту та автомобіль у місті Вінниці.
Дякую рятувальникам та енергетикам за ліквідацію наслідків ворожого обстрілу. Повітряна атака ворога триває. Прошу всіх відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги. Бережіть себе і своїх рідних! Дякую Силам ППО, які не припиняють боротьби з ворогом
Нагадаємо
Внаслідок російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України 1 листопада була знеструмлена частина споживачів у Житомирській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській та Харківській областях.