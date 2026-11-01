У Києві відкрили погруддя колишнього прем’єра Угорщини Імре Надя

У Києві відбулася церемонія відкриття погруддя колишнього прем’єр-міністра Угорщини Імре Надя, якого стратила радянська влада. Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов, передає УНН.

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"Україна й Угорщина мають будувати нову якість міждержавних відносин – на основі взаємної поваги, довіри та спільної безпеки. Сказав про це сьогодні на церемонії відкриття у Києві погруддя колишнього Прем’єр-міністра Угорщини Імре Надя. Історія Імре Надя, якого стратила радянська влада, нагадує про справжню природу московського імперіалізму, який не визнає права інших народів на власний шлях. Сьогодні Україна протистоїть тій самій імперській політиці. Ми добре знаємо ціну свободи й поважаємо право інших народів ушановувати тих, хто боровся за незалежність", – зазначив посадовець.

Кирило Буданов також подякував ініціатору проєкту – депутату Закарпатської обласної ради Роланду Цеберу та Альянсу національних спільнот "Європейська коаліція", а також народним депутатам України та представникам столичної влади за внесок у збереження історичної пам’яті.

"Був радий вітати в Києві угорських гостей, зокрема пастора Габора Іваньї, який передав символічний прапор революції 1956 року з підписом онуки Імре Надя Каталін Яноші. Дякую за солідарність з Україною та підтримку нашої боротьби за спільні європейські цінності. Наступним кроком має стати відкриття в Будапешті погруддя Василя Стуса – українського поета й дисидента, який протистояв тому самому радянському тоталітаризму. Слава Україні! Хай живе вільна Угорщина!", – заявив Кирило Буданов.

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Імре Надь очолював угорський уряд двічі — спочатку з 1953 до 1955 року, а згодом у 1956-му, під час повстання проти радянської влади. Повернувшись на посаду прем’єра, він виступив на підтримку вимог учасників революції. Після того як радянські війська придушили повстання, політика заарештували, звинуватили у державній зраді та засудили до смертної кари. У червні 1958 року його стратили через повішення в Будапешті.