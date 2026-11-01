У Києві відкрили погруддя колишнього прем’єра Угорщини Імре Надя

$45.530.0650.680.09
ukenru
13:51 • 14993 перегляди
Атаки України за три дні вивели з ладу 10% нафтопереробки рф - дані OSINT-розвідкиPhoto
13:22 • 15621 перегляди
росія втратила рекордні 54 400 військових за жовтень - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
10:55 • 23356 перегляди
Астрологічний прогноз на 2–8 листопада 2026 року: гучні заяви світових лідерів, дипломатичні можливості та напружені дні для України
1 листопада, 10:25 • 18310 перегляди
Тактику боїв у газопроводах: чому це важливо у російсько-українській війні
1 листопада, 09:29 • 18778 перегляди
рф перенаправляє експорт зерна до Арктики через проблеми в Чорному морі - FT
1 листопада, 02:37 • 36070 перегляди
"Без проблем": Трамп заявив про готовність запросити Зеленського на саміт G20
1 листопада, 00:53 • 35777 перегляди
Гуманітарна місія в Олешках завершилася: мешканці вже в Україні - ЛубінецьVideo
31 жовтня, 23:52 • 25727 перегляди
"Отримують підтримку армії російських ботів": Туск заявив про втручання рф у конфлікт у Польщі
31 жовтня, 23:23 • 23189 перегляди
Авіаудар знищив будівлю виконкому в центрі Краматорська
31 жовтня, 21:28 • 24922 перегляди
Атака рф на Київ: у Деснянському районі загорілася парковкаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярнi новини
Після нічних атак російське кстово з НПЗ стало схожим на казковий Мордор із "Володаря перснів"Photo1 листопада, 06:54 • 19052 перегляди
Інфляція стискає попит у росії: доходи зростуть лише на 1% - розвідка1 листопада, 07:53 • 4736 перегляди
Атака рф по Сумщині: шестеро поранених, пошкоджена інфраструктураPhoto1 листопада, 09:02 • 6218 перегляди
Fire Point підтвердила ураження Кстовського НПЗ - одного з найбільших нафтопереробних заводів росіїPhoto1 листопада, 09:54 • 12004 перегляди
Як правильно обрізати смородину восени: п'ять кроків для здорового куща та доброго врожаю13:07 • 13022 перегляди
Публікації
Як правильно обрізати смородину восени: п'ять кроків для здорового куща та доброго врожаю13:07 • 13207 перегляди
Астрологічний прогноз на 2–8 листопада 2026 року: гучні заяви світових лідерів, дипломатичні можливості та напружені дні для України
Ексклюзив
10:55 • 23352 перегляди
Сподіваємося пройти зиму без критичних ситуацій - у Мінінфраструктури розповіли, як підготували КиївщинуPhoto31 жовтня, 12:00 • 43859 перегляди
Топ-10 рослин, які захищають оселі від негативу та невдач31 жовтня, 09:59 • 44478 перегляди
Усі сім фіналістів «Автомобіля року 2027» виявилися електрокарамиPhoto30 жовтня, 17:27 • 63879 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Ніколас Мадуро
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Європа
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Після нічних атак російське кстово з НПЗ стало схожим на казковий Мордор із "Володаря перснів"Photo1 листопада, 06:54 • 19175 перегляди
Coachella-2027: назвали усіх трьох хедлайнерів31 жовтня, 14:02 • 23195 перегляди
Зірка "Жорстоких ігор" Сельма Блер вибачилася після затримання за інцидент у літакуVideo31 жовтня, 13:56 • 21696 перегляди
Меланія попросила Трампа більше не танцювати на сцені31 жовтня, 12:36 • 25153 перегляди
Із нової Call of Duty після критики виріжуть кадри трагедії в Сеулі31 жовтня, 10:28 • 24978 перегляди
Актуальне
Золото
ChatGPT
Ракетний комплекс "Панцир"
Ракетна система С-400
Іскандер (ОТРК)

У Києві відкрили погруддя колишнього прем’єра Угорщини Імре Надя

Київ • УНН

 • 628 перегляди

У Києві відкрили погруддя угорського прем’єра Імре Надя, страченого після придушення революції 1956 року. Ініціатори пропонують встановити погруддя Василя Стуса в Будапешті.

У Києві відкрили погруддя колишнього прем’єра Угорщини Імре Надя

У Києві відбулася церемонія відкриття погруддя колишнього прем’єр-міністра Угорщини Імре Надя, якого стратила радянська влада. Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов, передає УНН. 

Деталі

"Україна й Угорщина мають будувати нову якість міждержавних відносин – на основі взаємної поваги, довіри та спільної безпеки. Сказав про це сьогодні на церемонії відкриття у Києві погруддя колишнього Прем’єр-міністра Угорщини Імре Надя. Історія Імре Надя, якого стратила радянська влада, нагадує про справжню природу московського імперіалізму, який не визнає права інших народів на власний шлях. Сьогодні Україна протистоїть тій самій імперській політиці. Ми добре знаємо ціну свободи й поважаємо право інших народів ушановувати тих, хто боровся за незалежність", –  зазначив посадовець.

Кирило Буданов також подякував ініціатору проєкту – депутату Закарпатської обласної ради Роланду Цеберу та Альянсу національних спільнот "Європейська коаліція", а також народним депутатам України та представникам столичної влади за внесок у збереження історичної пам’яті.

"Був радий вітати в Києві угорських гостей, зокрема пастора Габора Іваньї, який передав символічний прапор революції 1956 року з підписом онуки Імре Надя Каталін Яноші. Дякую за солідарність з Україною та підтримку нашої боротьби за спільні європейські цінності. Наступним кроком має стати відкриття в Будапешті погруддя Василя Стуса – українського поета й дисидента, який протистояв тому самому радянському тоталітаризму. Слава Україні! Хай живе вільна Угорщина!", – заявив Кирило Буданов.

Довідково

Імре Надь очолював угорський уряд двічі — спочатку з 1953 до 1955 року, а згодом у 1956-му, під час повстання проти радянської влади. Повернувшись на посаду прем’єра, він виступив на підтримку вимог учасників революції. Після того як радянські війська придушили повстання, політика заарештували, звинуватили у державній зраді та засудили до смертної кари. У червні 1958 року його стратили через повішення в Будапешті.

Ольга Розгон

Культура
Війна в Україні
Василь Стус
Кирило Буданов
Угорщина
Будапешт
Україна
Київ