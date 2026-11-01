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В Киеве открыли бюст бывшего премьер-министра Венгрии Имре Надя

Киев • УНН

 • 2032 просмотра

В Киеве открыли бюст венгерского премьер-министра Имре Надя, казнённого после подавления революции 1956 года. Инициаторы предлагают установить бюст Василия Стуса в Будапеште.

В Киеве открыли бюст бывшего премьер-министра Венгрии Имре Надя

В Киеве состоялась церемония открытия бюста бывшего премьер-министра Венгрии Имре Надя, казнённого советской властью. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, передаёт УНН. 

Детали

"Украина и Венгрия должны строить новое качество межгосударственных отношений — на основе взаимного уважения, доверия и общей безопасности. Сказал об этом сегодня на церемонии открытия в Киеве бюста бывшего премьер-министра Венгрии Имре Надя. История Имре Надя, казнённого советской властью, напоминает об истинной природе московского империализма, который не признаёт права других народов на собственный путь. Сегодня Украина противостоит той же имперской политике. Мы хорошо знаем цену свободы и уважаем право других народов чтить тех, кто боролся за независимость", — отметил чиновник.

Кирилл Буданов также поблагодарил инициатора проекта — депутата Закарпатского областного совета Роланда Цебера и Альянс национальных сообществ "Европейская коалиция", а также народных депутатов Украины и представителей столичных властей за вклад в сохранение исторической памяти.

"Был рад приветствовать в Киеве венгерских гостей, в частности пастора Габора Иваньи, который передал символический флаг революции 1956 года с подписью внучки Имре Надя Каталин Яноши. Благодарю за солидарность с Украиной и поддержку нашей борьбы за общие европейские ценности. Следующим шагом должно стать открытие в Будапеште бюста Василия Стуса — украинского поэта и диссидента, который противостоял тому же советскому тоталитаризму. Слава Украине! Да здравствует свободная Венгрия!" — заявил Кирилл Буданов.

Справочно

Имре Надь дважды возглавлял венгерское правительство — сначала с 1953 по 1955 год, а затем в 1956-м, во время восстания против советской власти. Вернувшись на должность премьер-министра, он выступил в поддержку требований участников революции. После того как советские войска подавили восстание, политика арестовали, обвинили в государственной измене и приговорили к смертной казни. В июне 1958 года его казнили через повешение в Будапеште.

Ольга Розгон

Культура
Война в Украине
Василий Стус
Кирилл Буданов
Венгрия
Будапешт
Украина
Киев