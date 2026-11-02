У Франкфурті під час масових заворушень постраждали понад 100 поліцейських

У німецькому Франкфурті-на-Майні в ніч проти 1 листопада спалахнули заворушення, під час яких постраждали понад 100 правоохоронців. Учасники безладів пошкоджували магазини, а представники німецького уряду закликали до суворого покарання винних. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Заворушення сталися після масштабних демонстрацій, які охопили десятки міст Німеччини. На вулиці вийшли десятки тисяч людей, які вимагали поліпшення якості освіти та зниження вартості життя.

Протестні акції організувала кампанія Gen Z regelt. У Франкфурті ситуація загострилася, а частина учасників вдалася до насильства та пошкодження торговельних закладів.

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Німецькі урядовці виступили за жорсткі санкції щодо осіб, причетних до нападів на поліцейських, мародерства та пошкодження майна.

За повідомленнями, під час нічних сутичок у Франкфурті травм зазнали понад 100 співробітників поліції.

Масові протести відбулися на тлі невдоволення частини населення станом освітньої системи та зростанням повсякденних витрат.

Інформація про точну кількість затриманих та масштаби матеріальних збитків не уточнюється.

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