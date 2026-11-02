Во Франкфурте во время массовых беспорядков пострадали более 100 полицейских

В немецком Франкфурте-на-Майне в ночь на 1 ноября вспыхнули беспорядки, в ходе которых пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов. Участники беспорядков повреждали магазины, а представители немецкого правительства призвали к суровому наказанию виновных. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Беспорядки произошли после масштабных демонстраций, охвативших десятки городов Германии. На улицы вышли десятки тысяч людей, требовавших улучшения качества образования и снижения стоимости жизни.

Протестные акции организовала кампания Gen Z regelt. Во Франкфурте ситуация обострилась, а часть участников прибегла к насилию и повреждению торговых заведений.

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Немецкие правительственные чиновники выступили за жесткие санкции в отношении лиц, причастных к нападениям на полицейских, мародерству и повреждению имущества.

По сообщениям, во время ночных столкновений во Франкфурте травмы получили более 100 сотрудников полиции.

Массовые протесты прошли на фоне недовольства части населения состоянием образовательной системы и ростом повседневных расходов.

Информация о точном количестве задержанных и масштабах материального ущерба не уточняется.

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