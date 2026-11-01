Хазар Гейдаров здобув перше золото України на Юнацькій Олімпіаді

Національний олімпійський комітет України повідомив про першу нагороду української збірної на IV літніх Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі. Золоту медаль у ваговій категорії до 66 кг здобув 17-річний харківський дзюдоїст Хазар Гейдаров, який у фіналі переміг представника Канади. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

У перший змагальний день мультиспортивного форуму, який проходить у сенегальському Дакарі, медальна скарбничка української збірної поповнилася першою нагородою - йдется у повідомлені.

Автором успіху став 17-річний дзюдоїст з Харкова Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

На шляху до фіналу українець здолав двох суперників. У першій сутичці Хазар упевнено переміг представника країни-господарки змагань — сенегальця Матара Діопа, виконавши два кидки на оцінку "вазарі".

У півфіналі проти угорця Німрода Мілднера українць спочатку вийшов уперед, заробивши оцінку "юко". Згодом його суперника дискваліфікували за заборонений прийом — удар головою. Таким чином, Хазар достроково забезпечив собі місце у фіналі.

У фіналі 17-річний українець зустрівся з чемпіоном світу серед кадетів Анесома Маті з Канади. Основний час фінальної сутички завершився без оцінок. Переможця вдалося визначити лише на четвертій хвилині додаткового часу — "Golden Score", коли суперник українця отримав третє попередження (шидо), що принесло Хазару перемогу та золоту нагороду!

Олімпійська родина на чолі з Вадимом Гутцайтом щиро вітає спортсмена, тренерський штаб та усіх причетних до успіху! Пишаємося!

Національний олімпійський комітет України повідомив про першу нагороду української збірної на IV літніх Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі. Золоту медаль у ваговій категорії до 66 кг здобув 17-річний харківський дзюдоїст Хазар Гейдаров, який у фіналі переміг представника Канади. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

У перший змагальний день мультиспортивного форуму, який проходить у сенегальському Дакарі, медальна скарбничка української збірної поповнилася першою нагородою!, - йдется у повідомлені.

Автором успіху став 17-річний дзюдоїст з Харкова Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

На шляху до фіналу українець здолав двох суперників. У першій сутичці Хазар упевнено переміг представника країни-господарки змагань — сенегальця Матара Діопа, виконавши два кидки на оцінку "вазарі".

У півфіналі проти угорця Німрода Мілднера українць спочатку вийшов уперед, заробивши оцінку "юко". Згодом його суперника дискваліфікували за заборонений прийом — удар головою. Таким чином, Хазар достроково забезпечив собі місце у фіналі.

У фіналі 17-річний українець зустрівся з чемпіоном світу серед кадетів Анесома Маті з Канади. Основний час фінальної сутички завершився без оцінок. Переможця вдалося визначити лише на четвертій хвилині додаткового часу — "Golden Score", коли суперник українця отримав третє попередження (шидо), що принесло Хазару перемогу та золоту нагороду!

Олімпійська родина на чолі з Вадимом Гутцайтом щиро вітає спортсмена, тренерський штаб та усіх причетних до успіху! Пишаємося!