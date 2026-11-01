Хазар Гейдаров завоевал первое золото Украины на Юношеских Олимпийских играх

Национальный олимпийский комитет Украины сообщил о первой награде украинской сборной на IV летних Юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Золотую медаль в весовой категории до 66 кг завоевал 17-летний харьковский дзюдоист Хазар Гейдаров, который в финале победил представителя Канады. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

В первый соревновательный день мультиспортивного форума, который проходит в сенегальском Дакаре, медальная копилка украинской сборной пополнилась первой наградой - говорится в сообщении.

Автором успеха стал 17-летний дзюдоист из Харькова Хазар Гейдаров, выступающий в весовой категории до 66 кг.

На пути к финалу украинец одолел двух соперников. В первой схватке Хазар уверенно победил представителя страны-хозяйки соревнований — сенегальца Матара Диопа, выполнив два броска на оценку "вадзари".

В полуфинале против венгра Нимрода Милднера украинец сначала вышел вперед, заработав оценку "юко". Впоследствии его соперник был дисквалифицирован за запрещенный прием — удар головой. Таким образом, Хазар досрочно обеспечил себе место в финале.

В финале 17-летний украинец встретился с чемпионом мира среди кадетов Анесомой Мати из Канады. Основное время финальной схватки завершилось без оценок. Победителя удалось определить лишь на четвертой минуте дополнительного времени — "Golden Score", когда соперник украинца получил третье предупреждение (шидо), что принесло Хазару победу и золотую награду!

Олимпийская семья во главе с Вадимом Гутцайтом искренне поздравляет спортсмена, тренерский штаб и всех причастных к успеху! Гордимся!

Национальный олимпийский комитет Украины сообщил о первой награде украинской сборной на IV летних Юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Золотую медаль в весовой категории до 66 кг завоевал 17-летний харьковский дзюдоист Хазар Гейдаров, который в финале победил представителя Канады. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

В первый соревновательный день мультиспортивного форума, который проходит в сенегальском Дакаре, медальная копилка украинской сборной пополнилась первой наградой!, - говорится в сообщении.

Автором успеха стал 17-летний дзюдоист из Харькова Хазар Гейдаров, выступающий в весовой категории до 66 кг.

На пути к финалу украинец одолел двух соперников. В первой схватке Хазар уверенно победил представителя страны-хозяйки соревнований — сенегальца Матара Диопа, выполнив два броска на оценку "вадзари".

В полуфинале против венгра Нимрода Милднера украинец сначала вышел вперед, заработав оценку "юко". Впоследствии его соперник был дисквалифицирован за запрещенный прием — удар головой. Таким образом, Хазар досрочно обеспечил себе место в финале.

В финале 17-летний украинец встретился с чемпионом мира среди кадетов Анесомой Мати из Канады. Основное время финальной схватки завершилось без оценок. Победителя удалось определить лишь на четвертой минуте дополнительного времени — "Golden Score", когда соперник украинца получил третье предупреждение (шидо), что принесло Хазару победу и золотую награду!

Олимпийская семья во главе с Вадимом Гутцайтом искренне поздравляет спортсмена, тренерский штаб и всех причастных к успеху! Гордимся!