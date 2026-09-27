Дакар

Столиця Республіки Сенегал

Дакар до приходу європейців був рибальським поселенням народу лебу. Французи заснували тут укріплений форт 1857 року, використовуючи вигідне розташування півострова Зелений Мис на найзахіднішій точці Африки. У 1902 році Дакар став столицею Французької Західної Африки, об’єднавши управління величезних колоніальних володінь. Після здобуття Сенегалом незалежності 1960 року місто зберегло столичний статус. З 1978 по 2007 рік Дакар був фінішем легендарного ралі «Париж — Дакар». Через безпекову ситуацію організатори ралі у 2008 році відмовилися від проведення його на континенті. У Дакарі розташована найвища скульптура Африки — Монумент африканського відродження. Його висота 49 метрів. Населення міста перевищує один мільйон осіб.