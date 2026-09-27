Дакар
Столиця Республіки Сенегал
Дакар до приходу європейців був рибальським поселенням народу лебу. Французи заснували тут укріплений форт 1857 року, використовуючи вигідне розташування півострова Зелений Мис на найзахіднішій точці Африки. У 1902 році Дакар став столицею Французької Західної Африки, об’єднавши управління величезних колоніальних володінь. Після здобуття Сенегалом незалежності 1960 року місто зберегло столичний статус. З 1978 по 2007 рік Дакар був фінішем легендарного ралі «Париж — Дакар». Через безпекову ситуацію організатори ралі у 2008 році відмовилися від проведення його на континенті. У Дакарі розташована найвища скульптура Африки — Монумент африканського відродження. Його висота 49 метрів. Населення міста перевищує один мільйон осіб.
1857
Заснування французького форту
1902
Столиця Французької Західної Африки
1960
Столиця незалежного Сенегалу
1978
Місто стало фінішем ралі «Париж — Дакар»
2007
останній фініш ралі у Дакарі
2010
відкриття Монумента африканського відродження
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