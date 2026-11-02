ДСНС підтвердила справність систем оповіщення після ймовірного зламу застосунку "Повітряна тривога"

Загальнодержавна система оповіщення про небезпеку в Україні працює у штатному режимі, попри повідомлення про ймовірне втручання в роботу застосунку "Повітряна тривога". Громадян закликали орієнтуватися на офіційні повідомлення місцевої влади та сигнали вуличних гучномовців. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

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У ДСНС наголосили, що всі сигнали про загрози передаються до обласних адміністрацій, а звідти – до вуличних систем оповіщення.

Рятувальники запевнили, що загальнодержавна система продовжує функціонувати у звичайному режимі, тому громадяни можуть орієнтуватися на сигнали гучномовних пристроїв.

Українців попередили про небезпеку сторонніх посилань

Вчергове закликаємо громадян у жодному разі не переходити за сторонніми посиланнями та не поширювати неперевірені дані – наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, увечері 1 листопада користувачі застосунку "Повітряна тривога" почали отримувати повідомлення про ядерну та хімічну загрозу, а також небезпеку вуличних боїв.

Киянам надійшли повідомлення про ядерну та хімічну загрозу через ймовірну хакерську атаку на застосунок "Повітряна тривога"

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ймовірне вороже втручання в роботу застосунку. Водночас столична влада спростувала інформацію про радіаційну загрозу та запевнила, що "Київ Цифровий" і вулична система оповіщення працюють без збоїв.

Громадянам рекомендують перевіряти інформацію про загрози через офіційні канали органів влади та не довіряти підозрілим сповіщенням.

У Києві спростували радіаційну загрозу та закликали орієнтуватися на "Київ Цифровий" і вуличну систему оповіщення