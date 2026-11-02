ГСЧС подтвердила исправность систем оповещения после вероятного взлома приложения «Воздушная тревога»

Общегосударственная система оповещения об опасности в Украине работает в штатном режиме, несмотря на сообщения о вероятном вмешательстве в работу приложения "Воздушная тревога". Граждан призвали ориентироваться на официальные сообщения местных властей и сигналы уличных громкоговорителей. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Детали

В ГСЧС подчеркнули, что все сигналы об угрозах передаются в областные администрации, а оттуда — в уличные системы оповещения.

Спасатели заверили, что общегосударственная система продолжает функционировать в обычном режиме, поэтому граждане могут ориентироваться на сигналы громкоговорящих устройств.

Украинцев предупредили об опасности сторонних ссылок

В очередной раз призываем граждан ни в коем случае не переходить по сторонним ссылкам и не распространять непроверенные данные — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, вечером 1 ноября пользователи приложения "Воздушная тревога" начали получать сообщения о ядерной и химической угрозе, а также об опасности уличных боев.

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В Воздушных силах ВСУ сообщили о вероятном вражеском вмешательстве в работу приложения. В то же время столичные власти опровергли информацию о радиационной угрозе и заверили, что "Киев Цифровой" и уличная система оповещения работают без сбоев.

Гражданам рекомендуют проверять информацию об угрозах через официальные каналы органов власти и не доверять подозрительным уведомлениям.

В Киеве опровергли радиационную угрозу и призвали ориентироваться на «Киев Цифровой» и уличную систему оповещения