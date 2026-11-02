ГСЧС подтвердила исправность систем оповещения после вероятного взлома приложения «Воздушная тревога»
Киев • УНН
Общегосударственная система оповещения работает в штатном режиме после вероятного вмешательства в приложение «Воздушная тревога». ГСЧС призвала доверять официальным сигналам.
Общегосударственная система оповещения об опасности в Украине работает в штатном режиме, несмотря на сообщения о вероятном вмешательстве в работу приложения "Воздушная тревога". Граждан призвали ориентироваться на официальные сообщения местных властей и сигналы уличных громкоговорителей. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
Детали
В ГСЧС подчеркнули, что все сигналы об угрозах передаются в областные администрации, а оттуда — в уличные системы оповещения.
Спасатели заверили, что общегосударственная система продолжает функционировать в обычном режиме, поэтому граждане могут ориентироваться на сигналы громкоговорящих устройств.
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Напомним, вечером 1 ноября пользователи приложения "Воздушная тревога" начали получать сообщения о ядерной и химической угрозе, а также об опасности уличных боев.
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В Воздушных силах ВСУ сообщили о вероятном вражеском вмешательстве в работу приложения. В то же время столичные власти опровергли информацию о радиационной угрозе и заверили, что "Киев Цифровой" и уличная система оповещения работают без сбоев.
Гражданам рекомендуют проверять информацию об угрозах через официальные каналы органов власти и не доверять подозрительным уведомлениям.
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