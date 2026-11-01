росстат зазнав масштабної кібератаки: знищено бази даних і сервери

Білоруські кіберпартизани разом із групою Silent Crow заявили про кібератаку на федеральну службу державної статистики рф. Знищено IT-інфраструктуру відомства. Про це повідомляють білоруські кіберпартизани, передає УНН.

Кіберпартизани разом із колегами з групи Silent Crow знищили "серце" росстату, куди надходили всі ключові дані про соціально-економічні показники путінського режиму

За наявною інформацією, серед них були бази даних, сервери, середовище віртуалізації, система документообігу, робочі станції, автоматизовані робочі місця та VPN.

Знищили ключові системи СТАТЕК, ЦСОД, "Демографія", СЕД, ЕССО, ОФСН, систему прослуховування співробітників, "Статрегістр", ЦАП та інші. Отримали цінні дані, зокрема з грифом державної таємниці. Загальний обсяг завантажених документів і баз даних перевищує 10 ТБ. Опублікували на сайті росстату офіційну українську статистику щодо втрат росії у війні проти України