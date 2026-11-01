росстат зазнав масштабної кібератаки: знищено бази даних і сервери
Київ • УНН
Білоруські кіберпартизани та Silent Crow заявили про знищення IT-систем росстату й викрадення понад 10 ТБ даних. На сайті відомства опублікували статистику втрат рф у війні.
Білоруські кіберпартизани разом із групою Silent Crow заявили про кібератаку на федеральну службу державної статистики рф. Знищено IT-інфраструктуру відомства. Про це повідомляють білоруські кіберпартизани, передає УНН.
Деталі
Кіберпартизани разом із колегами з групи Silent Crow знищили "серце" росстату, куди надходили всі ключові дані про соціально-економічні показники путінського режиму
За наявною інформацією, серед них були бази даних, сервери, середовище віртуалізації, система документообігу, робочі станції, автоматизовані робочі місця та VPN.
Знищили ключові системи СТАТЕК, ЦСОД, "Демографія", СЕД, ЕССО, ОФСН, систему прослуховування співробітників, "Статрегістр", ЦАП та інші. Отримали цінні дані, зокрема з грифом державної таємниці. Загальний обсяг завантажених документів і баз даних перевищує 10 ТБ. Опублікували на сайті росстату офіційну українську статистику щодо втрат росії у війні проти України
Нагадаємо
Кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на групу компаній "Філанко", великого постачальника інтернету та хостингу для силових відомств росії. Внаслідок операції виведено з ладу тисячі серверів та пристроїв, знищено сотні терабайтів даних, а також вилучено понад 1,3 млн доларів.