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росстат подвергся масштабной кибератаке: уничтожены базы данных и серверы

Киев • УНН

 • 1644 просмотра

Белорусские киберпартизаны и Silent Crow заявили об уничтожении IT-систем росстата и краже более 10 ТБ данных. На сайте ведомства опубликовали статистику потерь рф в войне.

росстат подвергся масштабной кибератаке: уничтожены базы данных и серверы

Белорусские киберпартизаны вместе с группой Silent Crow заявили о кибератаке на федеральную службу государственной статистики рф. IT-инфраструктура ведомства уничтожена. Об этом сообщают белорусские киберпартизаны, передает УНН.

Детали

Киберпартизаны вместе с коллегами из группы Silent Crow уничтожили "сердце" росстата, куда поступали все ключевые данные о социально-экономических показателях путинского режима

- говорится в сообщении.

По имеющейся информации, среди них были базы данных, серверы, среда виртуализации, система документооборота, рабочие станции, автоматизированные рабочие места и VPN.

Уничтожены ключевые системы СТАТЭК, ЦСОД, "Демография", СЭД, ЕССО, ОФСН, система прослушивания сотрудников, "Статрегистр2", ЦАП и другие. Получены ценные данные, в том числе с грифом государственной тайны. Общий объем загруженных документов и баз данных превышает 10 ТБ. На сайте росстата опубликовали официальную украинскую статистику о потерях россии в войне против Украины

 - говорится в сообщении.

Напомним

Киберспециалисты ГУР осуществили масштабную атаку на группу компаний "Филанко", крупного поставщика интернета и хостинга для силовых ведомств россии. В результате операции выведены из строя тысячи серверов и устройств, уничтожены сотни терабайт данных, а также изъято более 1,3 млн долларов.

Алла Киосак

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