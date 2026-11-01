росстат подвергся масштабной кибератаке: уничтожены базы данных и серверы

Белорусские киберпартизаны вместе с группой Silent Crow заявили о кибератаке на федеральную службу государственной статистики рф. IT-инфраструктура ведомства уничтожена. Об этом сообщают белорусские киберпартизаны, передает УНН.

Киберпартизаны вместе с коллегами из группы Silent Crow уничтожили "сердце" росстата, куда поступали все ключевые данные о социально-экономических показателях путинского режима

По имеющейся информации, среди них были базы данных, серверы, среда виртуализации, система документооборота, рабочие станции, автоматизированные рабочие места и VPN.

Уничтожены ключевые системы СТАТЭК, ЦСОД, "Демография", СЭД, ЕССО, ОФСН, система прослушивания сотрудников, "Статрегистр2", ЦАП и другие. Получены ценные данные, в том числе с грифом государственной тайны. Общий объем загруженных документов и баз данных превышает 10 ТБ. На сайте росстата опубликовали официальную украинскую статистику о потерях россии в войне против Украины