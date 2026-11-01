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Привиди, загадкові постаті та моторошні звуки: голлівудські зірки розповіли про свої паранормальні пригоди на Геловін

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Дженніфер Еністон, Демі Ловато, Аріана Гранде та інші знаменитості поділилися моторошними паранормальними історіями.

Привиди, загадкові постаті та моторошні звуки: голлівудські зірки розповіли про свої паранормальні пригоди на Геловін

На честь Геловіну голлівудські знаменитості поділилися історіями про загадкові події, які вони пережили у власних будинках та під час зйомок. Дженніфер Еністон, Демі Ловато, Аріана Гранде та інші зірки розповіли про зустрічі з нібито привидами, незрозумілі звуки та дивні явища. Добірку їхніх розповідей опублікувало видання E! News, пише УНН.

Деталі

Зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон пригадала, як у її колишньому будинку в Лос-Анджелесі самовільно вмикалася музика та виходила з ладу побутова техніка. Акторка навіть запросила спеціалістку для "очищення" оселі від духів. Під час ритуалу, за її словами, тріснули тарілка та масивна попільничка.

Демі Ловато переконана, що в будинку її дитинства мешкала загадкова дівчинка на ім'я Емілі. Співачка стверджувала, що розмовляла з нею в дитинстві, а згодом схожу історію розповіла її молодша сестра.

Хто ще із зірок розповів про зустрічі з привидами

Аріана Гранде пригадала моторошну поїздку до кладовища у Канзасі. За словами співачки, вона відчула незрозумілий страх, запах сірки, а на зробленій фотографії нібито побачила три демонічні обличчя. Згодом артистка видалила знімок.

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Джессіка Честейн розповіла, що під час перебування в лондонському будинку серед ночі побачила, як світильники почали самостійно вмикатися. Акторка звернулася до невидимого "гостя" з проханням дати їй виспатися, після чого дивні явища, за її словами, припинилися.

Співак Стінг також заявляв, що бачив привида у власному будинку XVI століття в Англії. Музикант стверджував, що прокинувся й помітив у кутку кімнати жінку з немовлям, яка невдовзі зникла.

А Кортні Кокс пригадала випадок, коли кур'єр, доставивши посилку, запитав, чи знає вона про привидів у будинку. На запитання акторки він відповів, що бачить когось за її спиною.

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Степан Гафтко

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