Зірка "Жорстоких ігор" Сельма Блер вибачилася після затримання за інцидент у літаку

Американська акторка Сельма Блер вперше публічно висловилася після свого затримання за звинуваченням у нападі після інциденту в літаку на початку цього місяця, вибачившись перед тим, кого я розчарувала. Про це УНН пише з посиланням на NBC News.

Деталі

54-річна зірка фільму "Жорстокі ігри" (Cruel Intentions) поділилася відео в Instagram у п'ятницю, 30 жовтня, заявивши, що хоча її адвокати радили їй не говорити про цю справу, вона ставиться до юридичного питання "дуже серйозно".

"Тим, ​​кого я розчарувала, кого я образила, кого я налякала, стривожила, я дуже шкодую", - сказала Блер.

На початку свого відео Блер сказала: "Я знаю, що мовчала пару тижнів з 11 жовтня, і ви заслуговуєте почути від мене прямо. І я перепрошую, що це зайняло так багато часу".

У своєму відео Блер захищала свою репутацію, заявляючи, що завдавати шкоди іншим не властиво її натурі.

"Проте можу сказати вам дуже просте та правдиве: я ніколи в житті не хотіла нікого образити чи налякати", — сказала Блер.

Вона подякувала всім, хто висловив їй свою любов та підтримку.

"Це означає для мене і мого сина, який для мене весь світ, дуже багато, як і для Скаута, з яким теж все гаразд", - сказала вона, маючи на увазі свого собаку-поводиря.

"Тому зараз я дбатиму про своє здоров'я і про свого сина, і думатиму про вас усіх з вдячністю та любов'ю", — сказала вона, завершуючи своє відео.

Що сталося

За даними влади Нью-Йорка, Блер летіла рейсом Delta Air Lines з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, коли, ймовірно, застосувала "фізичну агресію" і була виведена з літака. Дві бортпровідниці отримали травми, одна з них була доставлена ​​до лікарні, повідомило Управління портів США.

Актрисі висунули звинувачення за двома пунктами нападу другого ступеня у зв'язку з її передбачуваними діями після польоту. Її звинувачують у тому, що вона вдарила ногою співробітника поліції Управління портів, який доставив її до лікарні, та медсестру у лікарні пізніше. Вона не визнала себе винною за цими звинуваченнями.

Що каже адвокат

Адвокат Блер заявив у суді, що її дії були результатом надзвичайної медичної ситуації, пославшись на діагнози розсіяного склерозу та хвороби Паркінсона.

У 2018 році Блер повідомила, що у неї діагностовано розсіяний склероз, аутоімунне захворювання, яке вражає здорові клітини центральної нервової системи, згідно з даними Національного інституту охорони здоров'я США.

На слуханні 12 жовтня її адвокат Шон Барнс заявив судді, що не вважає напад навмисним і що зірка пропустила кілька прийомів ліків, а також впала та вдарилася головою під час польоту.

Представник Блер окремо заявив у своїй заяві, що у Блер "відбулася надзвичайна медична ситуація, яка спричинила ймовірні дії".

Слухання справи відкладено до 19 січня, повідомила прокуратура.

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