Зірка "Жорстоких ігор" Сельма Блер вибачилася після затримання за інцидент у літаку

$45.530.0650.680.09
ukenru
Ексклюзив
13:41 • 9078 перегляди
Гуманітарна місія з Олешок - мешканці міста вже на території України (репортаж)PhotoVideo
13:00 • 11659 перегляди
Евакуйовані з окупованих Олешок перетнули кордон України - Зеленський показав відео
11:30 • 14875 перегляди
Fire Point не робитиме нових крилатих ракет, бо "Фламінго" достатньо: Штілерман в ефірі марафону пояснив заяву ТерехVideo
10:55 • 15449 перегляди
"Невдовзі будемо вдома": Лубінець показав перші кадри з евакуйованими з ОлешокVideo
10:18 • 15582 перегляди
Fire Point вже виготовляє зброю, якій для ударів по рф не потрібен Starlink - Ірина ТерехVideo
31 жовтня, 08:23 • 16368 перегляди
Літаки з евакуйованими з Олешок прибули до білорусі - Арахамія
31 жовтня, 06:39 • 15384 перегляди
Кожен другий запущений рф дрон реактивний: скільки знищили за ніч
31 жовтня, 03:25 • 67257 перегляди
Усик повертається у крузервейт у 2027 році заради абсолюту - менеджер
31 жовтня, 01:22 • 91507 перегляди
Протести біля Конституційного трибуналу Польщі набирають обертів - у Навроцького заявляють про спробу державного переворотуVideo
30 жовтня, 23:49 • 34553 перегляди
"Сильне рішення": Зеленський закликав США прискорити передачу Україні 500 ракет для Patriot
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярнi новини
Десятки тисяч італійців протестували проти цін і військових витратPhotoVideo31 жовтня, 05:18 • 12564 перегляди
Spotify готує ШІ-сервіс для реміксів і каверів - FT31 жовтня, 06:10 • 21477 перегляди
iPhone Duo за $1999 у центрі уваги через тріщини за кілька днів після релізу - чи є реакція Apple31 жовтня, 07:24 • 11558 перегляди
Топ-10 рослин, які захищають оселі від негативу та невдач09:59 • 14118 перегляди
Сподіваємося пройти зиму без критичних ситуацій - у Мінінфраструктури розповіли, як підготували КиївщинуPhoto12:00 • 10257 перегляди
Публікації
Сподіваємося пройти зиму без критичних ситуацій - у Мінінфраструктури розповіли, як підготували КиївщинуPhoto12:00 • 10278 перегляди
Топ-10 рослин, які захищають оселі від негативу та невдач09:59 • 14143 перегляди
Усі сім фіналістів «Автомобіля року 2027» виявилися електрокарамиPhoto30 жовтня, 17:27 • 42682 перегляди
Від найпотужнішого флоту до “роззброєння за газ” - як Україна втрачала стратегічну авіаціюPhotoVideo
Ексклюзив
30 жовтня, 14:03 • 52007 перегляди
Розірвання шлюбу: що необхідно врахувати до звернення до суду
Ексклюзив
30 жовтня, 09:52 • 55114 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Віталій Кличко
Меланія Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Олешки
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Coachella-2027: назвали усіх трьох хедлайнерів14:02 • 1688 перегляди
Зірка "Жорстоких ігор" Сельма Блер вибачилася після затримання за інцидент у літакуVideo13:56 • 1776 перегляди
Меланія попросила Трампа більше не танцювати на сцені12:36 • 4840 перегляди
Із нової Call of Duty після критики виріжуть кадри трагедії в Сеулі10:28 • 7084 перегляди
Кейн - 9-й, Мбаппе навіть не у топ-10: як Україна голосувала за "Золотий м'яч-2026"09:00 • 9316 перегляди
Актуальне
Опалення
Фільм
MIM-104 Patriot
Нептун (крилата ракета)
БМ-27 «Ураган»

Зірка "Жорстоких ігор" Сельма Блер вибачилася після затримання за інцидент у літаку

Київ • УНН

 • 1776 перегляди

Акторка Сельма Блер уперше прокоментувала арешт і вибачилася перед тими, кого могла налякати чи образити. Захист пов’язує інцидент із медичним станом.

Зірка "Жорстоких ігор" Сельма Блер вибачилася після затримання за інцидент у літаку

Американська акторка Сельма Блер вперше публічно висловилася після свого затримання за звинуваченням у нападі після інциденту в літаку на початку цього місяця, вибачившись перед тим, кого я розчарувала. Про це УНН пише з посиланням на NBC News.

Деталі

54-річна зірка фільму "Жорстокі ігри" (Cruel Intentions) поділилася відео в Instagram у п'ятницю, 30 жовтня, заявивши, що хоча її адвокати радили їй не говорити про цю справу, вона ставиться до юридичного питання "дуже серйозно".

"Тим, ​​кого я розчарувала, кого я образила, кого я налякала, стривожила, я дуже шкодую", - сказала Блер.

На початку свого відео Блер сказала: "Я знаю, що мовчала пару тижнів з 11 жовтня, і ви заслуговуєте почути від мене прямо. І я перепрошую, що це зайняло так багато часу".

У своєму відео Блер захищала свою репутацію, заявляючи, що завдавати шкоди іншим не властиво її натурі.

"Проте можу сказати вам дуже просте та правдиве: я ніколи в житті не хотіла нікого образити чи налякати", — сказала Блер.

Вона подякувала всім, хто висловив їй свою любов та підтримку.

"Це означає для мене і мого сина, який для мене весь світ, дуже багато, як і для Скаута, з яким теж все гаразд", - сказала вона, маючи на увазі свого собаку-поводиря.

"Тому зараз я дбатиму про своє здоров'я і про свого сина, і думатиму про вас усіх з вдячністю та любов'ю", — сказала вона, завершуючи своє відео.

Що сталося

За даними влади Нью-Йорка, Блер летіла рейсом Delta Air Lines з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, коли, ймовірно, застосувала "фізичну агресію" і була виведена з літака. Дві бортпровідниці отримали травми, одна з них була доставлена ​​до лікарні, повідомило Управління портів США.

Актрисі висунули звинувачення за двома пунктами нападу другого ступеня у зв'язку з її передбачуваними діями після польоту. Її звинувачують у тому, що вона вдарила ногою співробітника поліції Управління портів, який доставив її до лікарні, та медсестру у лікарні пізніше. Вона не визнала себе винною за цими звинуваченнями.

Що каже адвокат

Адвокат Блер заявив у суді, що її дії були результатом надзвичайної медичної ситуації, пославшись на діагнози розсіяного склерозу та хвороби Паркінсона.

У 2018 році Блер повідомила, що у неї діагностовано розсіяний склероз, аутоімунне захворювання, яке вражає здорові клітини центральної нервової системи, згідно з даними Національного інституту охорони здоров'я США.

На слуханні 12 жовтня її адвокат Шон Барнс заявив судді, що не вважає напад навмисним і що зірка пропустила кілька прийомів ліків, а також впала та вдарилася головою під час польоту.

Представник Блер окремо заявив у своїй заяві, що у Блер "відбулася надзвичайна медична ситуація, яка спричинила ймовірні дії".

Слухання справи відкладено до 19 січня, повідомила прокуратура.

Зірка серіалу "Річер" розлучається з дружиною після 20 років спільного життя28.10.26, 00:05 • 23529 переглядiв

Юлія Шрамко

СвітУНН Lite
Лос-Анджелес