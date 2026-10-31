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Звезда "Жестоких игр" Сельма Блэр извинилась после задержания из-за инцидента в самолёте

Киев • УНН

 • 1566 просмотра

Актриса Сельма Блэр впервые прокомментировала арест и извинилась перед теми, кого могла напугать или обидеть. Защита связывает инцидент с состоянием здоровья.

Звезда "Жестоких игр" Сельма Блэр извинилась после задержания из-за инцидента в самолёте

Американская актриса Сельма Блэр впервые публично высказалась после задержания по обвинению в нападении после инцидента в самолёте в начале этого месяца, извинившись перед теми, кого она разочаровала. Об этом УНН пишет со ссылкой на NBC News.

Подробности

54-летняя звезда фильма "Жестокие игры" (Cruel Intentions) поделилась видео в Instagram в пятницу, 30 октября, заявив, что, хотя её адвокаты советовали ей не говорить об этом деле, она относится к юридическому вопросу "очень серьёзно".

"Тем, кого я разочаровала, кого я обидела, кого я напугала, встревожила, я очень сожалею", — сказала Блэр.

В начале своего видео Блэр сказала: "Я знаю, что молчала пару недель с 11 октября, и вы заслуживаете услышать это непосредственно от меня. И я прошу прощения за то, что это заняло так много времени".

В своём видео Блэр защищала свою репутацию, заявляя, что причинение вреда другим не свойственно её натуре.

"Однако я могу сказать вам очень простую и правдивую вещь: я никогда в жизни не хотела никого обидеть или напугать", — сказала Блэр.

Она поблагодарила всех, кто выражал ей свою любовь и поддержку.

"Это очень много значит для меня и моего сына, который для меня — весь мир, как и для Скаута, с которым тоже всё в порядке", — сказала она, имея в виду свою собаку-поводыря.

"Поэтому сейчас я буду заботиться о своём здоровье и о своём сыне, а также думать обо всех вас с благодарностью и любовью", — сказала она, завершая своё видео.

Что произошло

По данным властей Нью-Йорка, Блэр летела рейсом Delta Air Lines из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, когда, предположительно, применила "физическую агрессию" и была выведена из самолёта. Две бортпроводницы получили травмы, одна из них была доставлена в больницу, сообщило Управление портов США.

Актрисе предъявили обвинения по двум пунктам в нападении второй степени в связи с её предполагаемыми действиями после полёта. Её обвиняют в том, что она ударила ногой сотрудника полиции Управления портов, который доставил её в больницу, а позже — медсестру в больнице. Она не признала себя виновной по этим обвинениям.

Что говорит адвокат

Адвокат Блэр заявил в суде, что её действия стали результатом чрезвычайной медицинской ситуации, сославшись на диагнозы рассеянного склероза и болезни Паркинсона.

В 2018 году Блэр сообщила, что у неё диагностировали рассеянный склероз — аутоиммунное заболевание, поражающее здоровые клетки центральной нервной системы, согласно данным Национального института здравоохранения США.

На слушании 12 октября её адвокат Шон Барнс заявил судье, что не считает нападение преднамеренным и что звезда пропустила несколько приёмов лекарств, а также упала и ударилась головой во время полёта.

Представитель Блэр отдельно заявил в своём сообщении, что у Блэр "произошла чрезвычайная медицинская ситуация, которая стала причиной предполагаемых действий".

Слушание по делу отложено до 19 января, сообщила прокуратура.

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Юлия Шрамко

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