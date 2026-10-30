Ієн Маккеллен віддав шану колезі по "Людях Ікс" Патріку Стюарту і згадав їхню дружбу

Ієн Маккеллен приєднався до багатьох зірок, які вшанували пам'ять покійного Патріка Стюарта, коли у четвер віддав шану своєму другу після смерті зірки театру та екрану напередодні, 29 жовтня, у віці 86 років. Про це УНН пише з посиланням на Daily Mail.

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87-річний Маккеллен згадав свою п'ятдесятирічну дружбу з легендарним актором, а також його недалекоглядну пораду Стюарту відмовитися від ролі у "Зоряному шляху" (Star Trek), яка зробила його міжнародною зіркою.

У результаті він пішов стопами Стюарта і погодився знятися з ним у фільмі "Люди Ікс" (X-Men) 2000 року, а також закріпив свою власну світову популярність, зігравши Гендальфа в трилогії Пітера Джексона "Володар кілець" (Lord of the Rings).

Маккеллен вшанував пам'ять свого покійного друга, опублікувавши в Instagram величну фотографію Стюарта в академічній мантії в Університеті Хаддерсфілда.

"Перш за все, Патріка визначало те, що він народився та виріс у Йоркширі, гордому графстві на півночі Англії, яке він любив до кінця. Це можна було почути в його акценті та суворій чесності, з якою він говорив, що думає та відчуває, - написав Маккеллен. - Йоркширці не люблять напівправди чи уникання важливих питань. Він був відкритим до всього, що робило його людиною, на яку можна покластися, якою можна захоплюватися, а в моєму випадку – любити".

Актор із "Людей Ікс" згадав, як вони познайомилися "будучи амбітними молодими акторами" під час роботи з Royal Shakespeare Company "пів століття тому", хоча тоді вони грали у різних п'єсах.

Легендарний Патрік Стюарт помер у віці 86 років.

Помер зірка "Людей Ікс" і "Зоряного шляху" Патрік Стюарт