Иэн Маккеллен отдал дань уважения коллеге по "Людям Икс" Патрику Стюарту и вспомнил об их дружбе

Иэн Маккеллен присоединился к многочисленным звёздам, почтившим память покойного Патрика Стюарта, когда в четверг отдал дань уважения своему другу после смерти звезды театра и кино накануне, 29 октября, в возрасте 86 лет. Об этом УНН пишет со ссылкой на Daily Mail.

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87-летний Маккеллен вспомнил о своей пятидесятилетней дружбе с легендарным актёром, а также о своём недальновидном совете Стюарту отказаться от роли в "Звёздном пути" (Star Trek), которая сделала его международной звездой.

В результате он пошёл по стопам Стюарта и согласился сняться вместе с ним в фильме "Люди Икс" (X-Men) 2000 года, а также закрепил собственную мировую популярность, сыграв Гэндальфа в трилогии Питера Джексона "Властелин колец" (Lord of the Rings).

Маккеллен почтил память своего покойного друга, опубликовав в Instagram величественную фотографию Стюарта в академической мантии в Университете Хаддерсфилда.

"Прежде всего, Патрика определяло то, что он родился и вырос в Йоркшире, гордом графстве на севере Англии, которое он любил до конца. Это можно было услышать в его акценте и суровой честности, с которой он говорил то, что думал и чувствовал, — написал Маккеллен. — Йоркширцы не любят полуправду или уклонение от важных вопросов. Он был открыт всему, что делало его человеком, на которого можно положиться, которым можно восхищаться, а в моём случае — любить".

Актёр из "Людей Икс" вспомнил, как они познакомились, "будучи амбициозными молодыми актёрами", во время работы с Royal Shakespeare Company "полвека назад", хотя тогда они играли в разных пьесах.

Легендарный Патрик Стюарт умер в возрасте 86 лет.

Умерла звезда «Людей Икс» и «Звёздного пути» Патрик Стюарт