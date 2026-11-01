Призраки, загадочные фигуры и жуткие звуки: голливудские звёзды рассказали о своих паранормальных приключениях на Хэллоуин

В честь Хэллоуина голливудские знаменитости поделились историями о загадочных событиях, которые они пережили в собственных домах и во время съёмок. Дженнифер Энистон, Деми Ловато, Ариана Гранде и другие звёзды рассказали о встречах с якобы призраками, необъяснимых звуках и странных явлениях. Подборку их рассказов опубликовало издание E! News, пишет УНН.

Детали

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон вспомнила, как в её бывшем доме в Лос-Анджелесе сама по себе включалась музыка и выходила из строя бытовая техника. Актриса даже пригласила специалистку для "очищения" жилища от духов. Во время ритуала, по её словам, треснули тарелка и массивная пепельница.

Деми Ловато уверена, что в доме её детства жила загадочная девочка по имени Эмили. Певица утверждала, что разговаривала с ней в детстве, а впоследствии похожую историю рассказала её младшая сестра.

Кто ещё из звёзд рассказал о встречах с призраками

Ариана Гранде вспомнила жуткую поездку на кладбище в Канзасе. По словам певицы, она почувствовала необъяснимый страх, запах серы, а на сделанной фотографии якобы увидела три демонических лица. Позже артистка удалила снимок.

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Джессика Честейн рассказала, что во время пребывания в лондонском доме среди ночи увидела, как светильники начали включаться самостоятельно. Актриса обратилась к невидимому "гостю" с просьбой дать ей выспаться, после чего странные явления, по её словам, прекратились.

Певец Стинг также заявлял, что видел призрака в собственном доме XVI века в Англии. Музыкант утверждал, что проснулся и заметил в углу комнаты женщину с младенцем, которая вскоре исчезла.

А Кортни Кокс вспомнила случай, когда курьер, доставив посылку, спросил, знает ли она о призраках в доме. На вопрос актрисы он ответил, что видит кого-то у неё за спиной.

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