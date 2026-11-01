У чотирьох районах Києва знизився тиск води через знеструмлення - КМДА
Київ • УНН
У чотирьох районах Києва знизився тиск води через знеструмлення водопровідного об’єкта. В окремих будинках можливі перебої.
У неділю, 1 листопада, в чотирьох районах Києва знижений тиск води через знеструмлення водопровідного об’єкта. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
Деталі
Наразі спостерігається зниження тиску води в Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.
Тиск у мережі почне стабілізуватися після відновлення електроживлення об’єкта. Для повного відновлення водопостачання знадобиться додатковий час. Фахівці "Київводоканалу" працюють для найшвидшого відновлення стабільного водопостачання
Нагадаємо
Внаслідок російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України 1 листопада була знеструмлена частина споживачів у Житомирській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській та Харківській областях.