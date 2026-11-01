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У чотирьох районах Києва знизився тиск води через знеструмлення - КМДА

Київ • УНН

 • 202 перегляди

У чотирьох районах Києва знизився тиск води через знеструмлення водопровідного об’єкта. В окремих будинках можливі перебої.

У чотирьох районах Києва знизився тиск води через знеструмлення - КМДА

У неділю, 1 листопада, в чотирьох районах Києва знижений тиск води через знеструмлення водопровідного об’єкта. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Деталі

Наразі спостерігається зниження тиску води в Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.

Тиск у мережі почне стабілізуватися після відновлення електроживлення об’єкта. Для повного відновлення водопостачання знадобиться додатковий час. Фахівці "Київводоканалу" працюють для найшвидшого відновлення стабільного водопостачання

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Внаслідок російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України 1 листопада була знеструмлена частина споживачів у Житомирській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській та Харківській областях.

Євген Устименко

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