В четырех районах Киева снизилось давление воды из-за обесточивания - КГГА
Киев • УНН
В четырех районах Киева снизилось давление воды из-за обесточивания водопроводного объекта. В отдельных домах возможны перебои.
В воскресенье, 1 ноября, в четырех районах Киева снижено давление воды из-за обесточивания водопроводного объекта. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
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В настоящее время наблюдается снижение давления воды в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.
Давление в сети начнет стабилизироваться после восстановления электроснабжения объекта. Для полного восстановления водоснабжения потребуется дополнительное время. Специалисты "Киевводоканала" работают над скорейшим восстановлением стабильного водоснабжения
Напомним
В результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины 1 ноября была обесточена часть потребителей в Житомирской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях.