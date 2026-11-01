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В четырех районах Киева снизилось давление воды из-за обесточивания - КГГА

Киев • УНН

 • 1398 просмотра

В четырех районах Киева снизилось давление воды из-за обесточивания водопроводного объекта. В отдельных домах возможны перебои.

В четырех районах Киева снизилось давление воды из-за обесточивания - КГГА

В воскресенье, 1 ноября, в четырех районах Киева снижено давление воды из-за обесточивания водопроводного объекта. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

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В настоящее время наблюдается снижение давления воды в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.

Давление в сети начнет стабилизироваться после восстановления электроснабжения объекта. Для полного восстановления водоснабжения потребуется дополнительное время. Специалисты "Киевводоканала" работают над скорейшим восстановлением стабильного водоснабжения

- говорится в сообщении.

Напомним

В результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины 1 ноября была обесточена часть потребителей в Житомирской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях.

Евгений Устименко

ОбществоКиев
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