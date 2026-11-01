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Як правильно обрізати смородину восени: п'ять кроків для здорового куща та доброго врожаю

Київ • УНН

 • 614 перегляди

Після листопаду смородину очищають від сухих і хворих гілок та проріджують. Чорну смородину омолоджують поступово, а червону й білу обрізають обережніше.

Як правильно обрізати смородину восени: п'ять кроків для здорового куща та доброго врожаю

Осіння обрізка смородини допомагає позбутися пошкоджених гілок, омолодити кущ і полегшити догляд за ним наступного сезону. Для роботи достатньо гострого секатора та рукавиць, однак важливо враховувати вік рослини й те, яку саме смородину вирощують на ділянці.

Кущ може роками давати ягоди, але без догляду поступово загущується: старі гілки займають місце, молодим пагонам бракує світла, а збирати врожай стає незручно. Виправити ситуацію допомагає регулярна обрізка. Як її правильно провести, розповідає УНН.

Коли братися до роботи

Зручний час для огляду й санітарної обрізки - після опадання листя, коли смородина переходить у стан спокою. На голих гілках добре видно сухі, поламані й зайві пагони. Обирати для обрізки кущів варто сухий день і не працювати, коли деревина обмерзла: вона може ламатися під інструментом. Якщо вже настали сильні морози або немає впевненості, які гілки залишити, основне формування краще перенести на кінець зими чи ранню весну, поки бруньки ще не рушили в ріст. Особливо це стосується червоної та білої смородини.

Що знадобиться для обрізки смородини

Для звичайного куща вистачить секатора з гострими лезами. Товсті старі пагони зручніше зрізати сучкорізом або невеликою садовою пилкою.

Перед початком роботи потрібно перевірити леза. Тупий секатор зминає й розщеплює деревину, залишаючи нерівні рани. Інструмент має різати чисто, без надмірного зусилля. Якщо на кущах помітні ознаки хвороби, після роботи з ураженими пагонами секатор слід очищати й дезінфікувати, щоб не переносити збудників на інші рослини.

Крок перший: видалити сухі, хворі та зламані гілки

Спочатку садівник уважно оглядає кущ з усіх боків. Сухі гілки часто легко впізнати за ламкістю, відсутністю живих бруньок і зморщеною корою. Їх треба вирізати до здорової частини або повністю біля основи, залежно від пошкодження. Якщо на пагоні є підозрілі нарости, незвичні плями чи ознаки всихання, краще винести його з ділянки й не закладати до звичайного компосту. Таке прибирання корисне і для молодих, і для старих кущів.

Крок другий: прибрати найстаріші пагони

У чорної смородини найкраще плодоносять порівняно молоді гілки. Тому дорослий кущ потрібно поступово омолоджувати: щороку вирізати частину найстаріших пагонів, звільняючи місце для нових. Старі гілки на вигляд зазвичай товстіші, темніші й сильніше розгалужені. Молоді прирости, навпаки, частіше мають світлішу кору та ростуть рівніше.

На сформованому кущі чорної смородини за один сезон зазвичай видаляють до третини найстаріших основних пагонів. Зріз роблять якомога ближче до землі, не залишаючи довгого пенька. Спроба прибрати відразу все старе може різко скоротити майбутній урожай.

Крок третій: залишити сильні гілки різного віку

Після санітарної обрізки й видалення старих пагонів оглядають, що залишилося на кущі. Для дорослої  чорної смородини добрий орієнтир - приблизно 6–10 міцних основних стебел, які не затіняють одне одного. Іноді залишають 8–12 гілок, але точне число залежить від сорту, віку й сили росту рослини. Молоді потрібні для врожаю наступних років, а здорові сформовані гілки вже мають плодові бруньки. Не варто вирізати  всі молоді прирости лише тому, що вони тонші за старі.

Щойно посаджені кущі обрізають за іншими правилами. Їхнє завдання спочатку наростити міцну основу, тому застосовувати до саджанця ту саму схему, що й до багаторічної смородини, не слід.

Крок четвертий: прорідити середину куща

Якщо гілки ростуть усередину, перехрещуються або труться одна об одну, залишають сильнішу й краще розташовану. Крім того, видаляють слабкі пагони, які загущують середину, а також ті, що лежать на землі чи сильно нахиляються до неї.

Після обрізки кущ має бути достатньо відкритим, щоб сонячне світло потрапляло всередину, а повітря вільніше проходило між гілками. Це спрощує збирання ягід і допомагає уникнути надмірної вологості в густих заростях.

Крок п'ятий: робити чисті зрізи та прибрати гілля

Тонкі пагони зрізають одним чітким рухом. Якщо гілка видаляється повністю, працюють біля місця її виходу з основи куща. Не треба залишати довгих сухих пеньків, але й не варто пошкоджувати сусідні здорові стебла.

Після завершення обрізки гілля й опале листя збирають, особливо якщо на них були ознаки захворювань. Леза секатора очищають від соку й бруду й за потреби обробляють 70-відсотковим спиртом, сушать й кладуть на зберігання у сухе місце.

На схемах обрізки іноді радять замазувати всі зрізи садовим варом. Насправді дрібні чисті зрізи зазвичай не потребують такого покриття. Садові герметики не обов'язково захищають рослину й можуть затримувати вологу. Значно важливіше правильно обрізати гілку та користуватися чистим інструментом.

Чим відрізняється обрізка червоної та білої смородини

Правило про щорічне видалення значної частини старих гілок передусім стосується чорної смородини. У червоної та білої ягоди формуються також на коротких плодових відгалуженнях старшої деревини. Тому поспішне вирізання всіх темних гілок може позбавити дачника частини врожаю. Для таких кущів основне формувальне обрізування зазвичай проводять наприкінці зими або на початку весни, до розпускання бруньок. Залишають добре розміщені основні гілки, а надто густі, пошкоджені й малопродуктивні поступово прибирають. Мета - зберегти відкриту середину та плодоносні відгалуження.

Яких помилок при обрізці смородини варто уникати

Найпоширеніша помилка - намагатися за один день сильно омолодити дуже старий кущ. Якщо смородина кілька років росла без догляду, відновлюйте її поступово протягом кількох сезонів.

Друга помилка - обрізати всі верхівки на однаковій висоті: це може спровокувати небажане загущення замість омолодження. Правильно обрізаний кущ не обов'язково має виглядати маленьким. Він повинен мати міцні, здорові, зручно розташовані пагони. Саме такий підхід допоможе смородині добре перезимувати, оновлюватися й забезпечувати стабільний урожай у наступні роки.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, коли саме проводити осінню обрізку, при якій температурі це безпечно та чим відрізняється догляд за різними деревами в садку.

Олександра Василенко

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