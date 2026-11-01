Как правильно обрезать смородину осенью: пять шагов для здорового куста и хорошего урожая

Осенняя обрезка смородины помогает избавиться от повреждённых ветвей, омолодить куст и облегчить уход за ним в следующем сезоне. Для работы достаточно острого секатора и перчаток, однако важно учитывать возраст растения и то, какую именно смородину выращивают на участке.

Куст может годами давать ягоды, но без ухода постепенно загущается: старые ветви занимают место, молодым побегам не хватает света, а собирать урожай становится неудобно. Исправить ситуацию помогает регулярная обрезка. Как правильно её провести, рассказывает УНН.

Когда приступать к работе

Удобное время для осмотра и санитарной обрезки - после опадания листьев, когда смородина переходит в состояние покоя. На голых ветвях хорошо видны сухие, сломанные и лишние побеги. Для обрезки кустов стоит выбрать сухой день и не работать, когда древесина обмёрзла: под инструментом она может ломаться. Если уже наступили сильные морозы или нет уверенности, какие ветви оставить, основное формирование лучше перенести на конец зимы или раннюю весну, пока почки ещё не тронулись в рост. Особенно это касается красной и белой смородины.

Что понадобится для обрезки смородины

Для обычного куста будет достаточно секатора с острыми лезвиями. Толстые старые побеги удобнее срезать сучкорезом или небольшой садовой пилой.

Перед началом работы нужно проверить лезвия. Тупой секатор сминает и расщепляет древесину, оставляя неровные раны. Инструмент должен резать чисто, без чрезмерных усилий. Если на кустах заметны признаки заболевания, после работы с поражёнными побегами секатор следует очищать и дезинфицировать, чтобы не переносить возбудителей на другие растения.

Шаг первый: удалить сухие, больные и сломанные ветви

Сначала садовод внимательно осматривает куст со всех сторон. Сухие ветви часто легко распознать по ломкости, отсутствию живых почек и сморщенной коре. Их нужно вырезать до здоровой части или полностью у основания, в зависимости от повреждения. Если на побеге есть подозрительные наросты, необычные пятна или признаки усыхания, лучше вынести его с участка и не закладывать в обычный компост. Такая уборка полезна и для молодых, и для старых кустов.

Шаг второй: убрать самые старые побеги

У чёрной смородины лучше всего плодоносят сравнительно молодые ветви. Поэтому взрослый куст нужно постепенно омолаживать: ежегодно вырезать часть самых старых побегов, освобождая место для новых. Старые ветви обычно выглядят более толстыми, тёмными и сильнее разветвлёнными. Молодые приросты, напротив, чаще имеют более светлую кору и растут ровнее.

На сформированном кусте чёрной смородины за один сезон обычно удаляют до трети самых старых основных побегов. Срез делают как можно ближе к земле, не оставляя длинного пенька. Попытка убрать сразу всё старое может резко сократить будущий урожай.

Шаг третий: оставить сильные ветви разного возраста

После санитарной обрезки и удаления старых побегов осматривают, что осталось на кусте. Для взрослой чёрной смородины хороший ориентир — примерно 6–10 крепких основных стеблей, которые не затеняют друг друга. Иногда оставляют 8–12 ветвей, но точное число зависит от сорта, возраста и силы роста растения. Молодые нужны для урожая следующих лет, а здоровые сформированные ветви уже имеют плодовые почки. Не стоит вырезать все молодые приросты только потому, что они тоньше старых.

Только что посаженные кусты обрезают по другим правилам. Их задача сначала нарастить крепкую основу, поэтому применять к саженцу ту же схему, что и к многолетней смородине, не следует.

Шаг четвёртый: проредить середину куста

Если ветви растут внутрь, перекрещиваются или трутся друг о друга, оставляют более сильную и лучше расположенную. Кроме того, удаляют слабые побеги, которые загущают середину, а также те, что лежат на земле или сильно наклоняются к ней.

После обрезки куст должен быть достаточно открытым, чтобы солнечный свет попадал внутрь, а воздух свободнее проходил между ветвями. Это упрощает сбор ягод и помогает избежать избыточной влажности в густых зарослях.

Шаг пятый: делать чистые срезы и убрать ветви

Тонкие побеги срезают одним четким движением. Если ветку удаляют полностью, работают у места ее выхода из основания куста. Не нужно оставлять длинные сухие пеньки, но и не стоит повреждать соседние здоровые стебли.

После завершения обрезки ветки и опавшие листья собирают, особенно если на них были признаки заболеваний. Лезвия секатора очищают от сока и грязи и при необходимости обрабатывают 70-процентным спиртом, сушат и убирают на хранение в сухое место.

На схемах обрезки иногда советуют замазывать все срезы садовым варом. На самом деле небольшие чистые срезы обычно не нуждаются в таком покрытии. Садовые герметики не обязательно защищают растение и могут задерживать влагу. Гораздо важнее правильно обрезать ветку и пользоваться чистым инструментом.

Чем отличается обрезка красной и белой смородины

Правило о ежегодном удалении значительной части старых веток прежде всего касается черной смородины. У красной и белой смородины ягоды формируются также на коротких плодовых ответвлениях более старой древесины. Поэтому поспешное вырезание всех темных веток может лишить дачника части урожая. Для таких кустов основную формирующую обрезку обычно проводят в конце зимы или в начале весны, до распускания почек. Оставляют хорошо расположенные основные ветки, а слишком густые, поврежденные и малопродуктивные постепенно удаляют. Цель - сохранить открытую середину и плодоносящие ответвления.

Каких ошибок при обрезке смородины стоит избегать

Самая распространенная ошибка - попытка за один день сильно омолодить очень старый куст. Если смородина несколько лет росла без ухода, восстанавливайте ее постепенно, в течение нескольких сезонов.

Вторая ошибка - обрезать все верхушки на одинаковой высоте: это может спровоцировать нежелательное загущение вместо омоложения. Правильно обрезанный куст не обязательно должен выглядеть маленьким. У него должны быть крепкие, здоровые, удобно расположенные побеги. Именно такой подход поможет смородине хорошо перезимовать, обновляться и обеспечивать стабильный урожай в последующие годы.

Напомним

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