Осіння обрізка дерев: коли працювати та які гілки видаляти

Осіння обрізка — один із найважливіших етапів догляду за садом, який безпосередньо впливає на майбутній урожай та стійкість рослин до зимових морозів. Правильна обрізка допомагає позбавити дерева від хворих гілок, запобігти розмноженню шкідників і сформувати правильну крону. Проте необачне видалення гілок у невідповідний час може ослабити дерево чи навіть призвести до його загибелі.

УНН з'ясував, коли саме проводити осінню обрізку, при якій температурі це безпечно та чим відрізняється догляд за різними деревами в садку.

Коли обрізати дерева восени

Після завершення вегетації дерево переходить у стан спокою, однак свіжі зрізи залишаються вразливими до різкого похолодання. Тому восени доцільніше проводити санітарну та помірну проріджувальну обрізку, тоді як масштабне омолодження або формування крони яблунь, груш та багатьох інших культур краще залишити на кінець зими чи ранню весну.

Професійні садівники також застерігають, що рання зимова обрізка перед періодами сильних морозів може підвищувати ризик холодового пошкодження дерева. Вони пояснюють, що оптимальний момент для санітарної осінньої обрізки настає після завершення активного росту пагонів і листопаду, коли дерево переходить у стан спокою. Залежно від регіону України та погоди конкретного року це може бути друга половина жовтня, листопад або навіть початок грудня на півдні.

Проте сам факт опадання листя ще не означає, що дерево обов'язково потрібно обрізати. Якщо синоптики прогнозують різке похолодання, сильні морози або тривалий період сирої погоди, роботи в садку з обрізки гілок ліпше перенести.

У першу чергу восени варто видалити:

сухі та мертві гілки;

зламані або тріснуті пагони;

гілки з очевидними ознаками захворювань;

пагони, які труться один об одного;

гілки, що ростуть усередину крони;

частину вертикальних жирових пагонів — так званих вовчків;

прикореневу поросль;

небезпечні гілки, які можуть обламатися від снігу або вітру.

При цьому здорове дерево не потрібно намагатися "вичистити" максимально сильно: надмірна обрізка стимулює появу великої кількості нових пагонів у наступному сезоні та створює додаткове навантаження на рослину. Старе або давно занедбане дерево краще омолоджувати поступово протягом кількох років. Для яблунь, наприклад, фахівці рекомендують не видаляти за один сезон надто велику частину крони.

При якій температурі можна обрізати дерева

Універсальної температурної межі для всіх порід дерев і сортів немає. Для осінніх робіт найкраще обирати сухий день із плюсовою температурою або без сильного морозу. Невеликий короткочасний нічний мороз сам по собі не означає, що обрізка неможлива. Значно більший ризик становить тривале сильне похолодання одразу після того, як на дереві з'явилися свіжі великі зрізи.

За сильного морозу деревина також стає більш крихкою. Через це під час роботи пилкою або секатором легше отримати нерівний зріз, розщепити гілку чи пошкодити кору.

Тому перед обрізкою варто перевірити прогноз хоча б на найближчі кілька днів. Якщо очікується значне похолодання, роботу доцільніше відкласти. Особливо обережними потрібно бути з молодими деревами та теплолюбними культурами.

Важлива й вологість. Обрізати дерево під дощем або одразу після тривалих опадів небажано. Суха погода знижує ризики, пов'язані з поширенням низки грибкових і бактеріальних захворювань.

Як правильно обрізати дерева восени

Перш ніж братися до роботи, потрібно визначити з тим, якою буде обрізка: санітарною, проріджувальною, формувальною або омолоджувальною.

Санітарна полягає у видаленні мертвих, хворих і пошкоджених гілок. Саме вона найбільш виправдана восени. Проріджувальна потрібна, якщо крона стала надто густою. У такому випадку прибирають частину гілок, які перехрещуються, труться, ростуть усередину або затіняють одна одну.

Формувальна обрізка створює правильний скелет молодого дерева, а омолоджувальна передбачає значне видалення старої деревини. Такі роботи краще планувати особливо обережно і, як правило, переносити на більш сприятливий період.

Для обрізки знадобляться гострий секатор, сучкоріз та садова пилка. Інструмент має бути добре нагострений: тупе лезо не зрізає, а стискає і розщеплює тканини гілки.Якщо обрізають хворе дерево, інструмент варто очищати та дезінфікувати, щоб не переносити збудників на здорові рослини.

Для очищення дерев від хворих і старих гілок існують кілька основних правил роботи.

Тонкий пагін потрібно зрізати секатором одним чистим рухом. Якщо видаляють гілку повністю, зріз роблять не врівень зі стовбуром і не залишають довгий пеньок. Орієнтир — комірець гілки (характерний наплив тканин біля місця її з'єднання зі стовбуром або більшою гілкою, – ред.). Саме ці тканини допомагають дереву природним шляхом ізолювати пошкоджену ділянку. Зріз "урівень" зі стовбуром створює більшу рану, тоді як залишений пеньок поступово відмирає. Тому безпечним для дерева вважають зріз безпосередньо за зовнішньою межею комірця.

Особливої обережності потребують великі гілки. Їх не можна просто перепиляти зверху біля стовбура: під власною вагою гілка може відламатися раніше, ніж буде завершено зріз, і здерти довгу смугу кори. Тому такі гілки видаляють у кілька прийомів. Спочатку роблять неглибокий пропил знизу на певній відстані від стовбура, потім трохи далі відпилюють основну частину гілки зверху. Після того як її вага вже не тисне на місце кріплення, акуратно видаляють залишок біля комірця. Такий метод дозволяє уникнути розриву кори.

Чи потрібно замазувати зрізи після обрізки

Садовий вар десятиліттями вважався практично обов'язковим елементом обрізки. Однак сучасні рекомендації з догляду за деревами не радять автоматично замазувати кожен зріз. Немає переконливих доказів, що традиційні герметизувальні покриття прискорюють природне закриття рани або захищають її від гнилі. У деяких випадках покриття, навпаки, може затримувати вологу.

Тому головними у догляді за деревами наразі залишаються правильне місце зрізу, гострий інструмент і збереження комірця гілки.

Водночас для окремих культур, захворювань або специфічних умов можуть застосовуватися спеціальні засоби.

Обрізка плодових дерев восени: яблуні та інші культури

Різні плодові дерева реагують на обрізку неоднаково. Саме тому однакова схема для всього саду — не найкращий підхід.

Як доглядати за яблунями

Яблуня добре переносить обрізку у період спокою, але формування крони краще залишати на кінець зими. Після листопаду восени можна видалити сухі, пошкоджені й хворі гілки, частину пагонів, що ростуть усередину крони, а також гілки, які перехрещуються або труться.

Потрібно пам'ятати й про плодову деревину. Яблука формуються не на всіх пагонах однаково, а характер плодоношення залежить ще й від сорту. Якщо без розбору сильно вкоротити всі молоді гілки, можна разом із зайвою деревиною позбутися частини майбутнього врожаю.

Для основного прорідження та формування яблуні оптимальним вважається період наприкінці зими, коли найсильніші морози вже позаду, але дерево ще не почало активно рости.

Обрізка груші восени

Для груші діють ті самі правила. Восени можна провести санітарну обрізку, прибрати пошкоджені гілки, вертикальні пагони та частину гілок, які надмірно загущують крону. Тотальне омолодження старої груші краще не проводити за один сезон. Якщо дерево давно не обрізали, відновлення крони потрібно розтягнути на кілька років.

Вишня та черешня: як позбутися старих гілок безпечно

З вишнею та черешнею потрібно поводитися значно обережніше. Кісточкові культури чутливі до низки інфекцій, які можуть проникати через пошкодження деревини, тому сильна осіння обрізка для них небажана.

Залежно від клімату та конкретної культури досвідчені садівники часто рекомендують переносити обрізку вишні та черешні на сухіший і тепліший період. Тому восени без очевидної необхідності краще обмежитися видаленням сухих, зламаних та явно хворих гілок.

Як правильно обрізати сливу, абрикос та персик

Абрикос, персик і слива також належать до кісточкових і потребують обережності. Особливо це стосується персика та молодих дерев, для яких обрізка перед сильними холодами здатна підвищити ризик зимового пошкодження.

Для персика обрізка, крім того, безпосередньо пов'язана з особливостями плодоношення: значна частина врожаю формується на однорічній деревині, тому бездумне видалення молодих пагонів може позначитися на врожайності наступного сезону.

Чи можна обрізати молоді дерева восени

З молодими саджанцями правило ще суворіше: чим молодше дерево, тим обережнішою має бути осіння обрізка. У перші роки після посадки головне завдання — сформувати здорову кореневу систему та основні скелетні гілки. Сильне видалення пагонів перед зимою для цього не потрібне.

Восени у молодого дерева достатньо видалити зламану, пошкоджену або очевидно проблемну гілку. Повноцінне формування крони краще виконувати у рекомендовані для конкретної культури строки.

Що робити з гілками після обрізки

Здорові гілки можна поламати чи порубати на маленькі шматочки та використовувати для компостування або інших господарських потреб.

Інакше потрібно поводитися з деревиною з очевидними ознаками грибкових чи бактеріальних уражень. Такі гілки не варто залишати під деревом або складати поряд із садом. Разом із ними можуть зберігатися збудники захворювань. Таку рослинну масу потрібно прибрати із саду та безпечно утилізувати.

Також після листопаду варто прибрати муміфіковані плоди, що залишилися на гілках, та гнилі плоди під деревами — вони можуть бути одним із джерел інфекції наступного сезону.

Коли краще обрізати дерева: восени чи навесні

Вибір між порою року залежить від виду дерева та мети обрізки. Проте для більшості плодових дерев найпростіша схема така: восени — санітарна обрізка, наприкінці зими або ранньою весною — основне формування та проріджування.

У весняної обрізки є кілька переваг. Тоді вже можна оцінити, які гілки постраждали протягом зими, ризик екстремальних морозів зменшується, а незабаром після проведення робіт починається активна вегетація. Восени ж добре видно структуру дерева після листопаду і можна заздалегідь прибрати пошкоджені або небезпечні гілки.

Небажано поспішати з обрізкою та проріджуванням, якщо дерево молоде, ослаблене, нещодавно пересаджене або належить до теплолюбних кісточкових культур.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, на що звернути увагу при обрізці дерев у садку, щоб збільшити урожай.