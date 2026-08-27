Осенняя обрезка деревьев: когда работать и какие ветви удалять

Осенняя обрезка — один из важнейших этапов ухода за садом, который непосредственно влияет на будущий урожай и устойчивость растений к зимним морозам. Правильная обрезка помогает избавить деревья от больных ветвей, предотвратить размножение вредителей и сформировать правильную крону. Однако неосторожное удаление ветвей в неподходящее время может ослабить дерево или даже привести к его гибели.

УНН выяснил, когда именно проводить осеннюю обрезку, при какой температуре это безопасно и чем отличается уход за разными деревьями в саду.

Когда обрезать деревья осенью

После завершения вегетации дерево переходит в состояние покоя, однако свежие срезы остаются уязвимыми к резкому похолоданию. Поэтому осенью целесообразнее проводить санитарную и умеренную прореживающую обрезку, тогда как масштабное омоложение или формирование кроны яблонь, груш и многих других культур лучше оставить на конец зимы или раннюю весну.

Профессиональные садоводы также предупреждают, что ранняя зимняя обрезка перед периодами сильных морозов может повышать риск холодового повреждения дерева. Они объясняют, что оптимальный момент для санитарной осенней обрезки наступает после завершения активного роста побегов и листопада, когда дерево переходит в состояние покоя. В зависимости от региона Украины и погоды конкретного года это может быть вторая половина октября, ноябрь или даже начало декабря на юге.

Однако сам факт опадания листьев еще не означает, что дерево обязательно нужно обрезать. Если синоптики прогнозируют резкое похолодание, сильные морозы или длительный период сырой погоды, работы в саду по обрезке ветвей лучше перенести.

В первую очередь осенью стоит удалить:

сухие и мертвые ветви;

сломанные или потрескавшиеся побеги;

ветви с явными признаками заболеваний;

побеги, которые трутся друг о друга;

ветви, растущие внутрь кроны;

часть вертикальных жировых побегов — так называемых волчков;

корневую поросль;

опасные ветви, которые могут обломиться от снега или ветра.

При этом здоровое дерево не нужно пытаться максимально сильно "вычистить": чрезмерная обрезка стимулирует появление большого количества новых побегов в следующем сезоне и создает дополнительную нагрузку на растение. Старое или давно заброшенное дерево лучше омолаживать постепенно в течение нескольких лет. Для яблонь, например, специалисты рекомендуют не удалять за один сезон слишком большую часть кроны.

При какой температуре можно обрезать деревья

Универсального температурного предела для всех пород деревьев и сортов нет. Для осенних работ лучше всего выбирать сухой день с плюсовой температурой или без сильного мороза. Небольшой кратковременный ночной мороз сам по себе не означает, что обрезка невозможна. Значительно больший риск представляет длительное сильное похолодание сразу после того, как на дереве появились свежие большие срезы.

При сильном морозе древесина также становится более хрупкой. Из-за этого во время работы пилкой или секатором легче получить неровный срез, расщепить ветку или повредить кору.

Поэтому перед обрезкой стоит проверить прогноз хотя бы на ближайшие несколько дней. Если ожидается значительное похолодание, работу целесообразнее отложить. Особенно осторожными нужно быть с молодыми деревьями и теплолюбивыми культурами.

Важна и влажность. Обрезать дерево под дождем или сразу после длительных осадков нежелательно. Сухая погода снижает риски, связанные с распространением ряда грибковых и бактериальных заболеваний.

Как правильно обрезать деревья осенью

Прежде чем приступать к работе, нужно определить, какой будет обрезка: санитарной, прореживающей, формирующей или омолаживающей.

Санитарная заключается в удалении мертвых, больных и поврежденных ветвей. Именно она наиболее оправданна осенью. Прореживающая необходима, если крона стала слишком густой. В таком случае убирают часть ветвей, которые перекрещиваются, трутся, растут внутрь или затеняют друг друга.

Формирующая обрезка создает правильный скелет молодого дерева, а омолаживающая предусматривает значительное удаление старой древесины. Такие работы лучше планировать особенно осторожно и, как правило, переносить на более благоприятный период.

Для обрезки понадобятся острый секатор, сучкорез и садовая пила. Инструмент должен быть хорошо заточен: тупое лезвие не срезает, а сжимает и расщепляет ткани ветки.Если обрезают больное дерево, инструмент следует очищать и дезинфицировать, чтобы не переносить возбудителей на здоровые растения.

Для очистки деревьев от больных и старых веток существует несколько основных правил работы.

Тонкий побег нужно срезать секатором одним чистым движением. Если ветку удаляют полностью, срез делают не вровень со стволом и не оставляют длинный пенек. Ориентир — воротник ветки (характерный наплыв тканей возле места ее соединения со стволом или более крупной веткой, — ред.). Именно эти ткани помогают дереву естественным путем изолировать поврежденный участок. Срез «вровень» со стволом создает большую рану, тогда как оставленный пенек постепенно отмирает. Поэтому безопасным для дерева считают срез непосредственно за внешней границей воротника.

Особой осторожности требуют крупные ветки. Их нельзя просто перепиливать сверху возле ствола: под собственным весом ветка может отломиться раньше, чем будет завершен срез, и содрать длинную полосу коры. Поэтому такие ветки удаляют в несколько приемов. Сначала делают неглубокий пропил снизу на некотором расстоянии от ствола, затем чуть дальше отпиливают основную часть ветки сверху. После того как ее вес уже не давит на место крепления, аккуратно удаляют остаток возле воротника. Такой метод позволяет избежать разрыва коры.

Нужно ли замазывать срезы после обрезки

Садовый вар десятилетиями считался практически обязательным элементом обрезки. Однако современные рекомендации по уходу за деревьями не советуют автоматически замазывать каждый срез. Нет убедительных доказательств того, что традиционные герметизирующие покрытия ускоряют естественное закрытие раны или защищают ее от гнили. В некоторых случаях покрытие, наоборот, может задерживать влагу.

Поэтому главными в уходе за деревьями по-прежнему остаются правильное место среза, острый инструмент и сохранение воротника ветки.

В то же время для отдельных культур, заболеваний или специфических условий могут применяться специальные средства.

Обрезка плодовых деревьев осенью: яблони и другие культуры

Разные плодовые деревья реагируют на обрезку неодинаково. Именно поэтому одинаковая схема для всего сада — не лучший подход.

Как ухаживать за яблонями

Яблоня хорошо переносит обрезку в период покоя, но формирование кроны лучше оставлять на конец зимы. После листопада осенью можно удалить сухие, поврежденные и больные ветки, часть побегов, растущих внутрь кроны, а также ветки, которые перекрещиваются или трутся.

Нужно помнить и о плодовой древесине. Яблоки формируются не на всех побегах одинаково, а характер плодоношения зависит еще и от сорта. Если без разбора сильно укоротить все молодые ветки, можно вместе с лишней древесиной лишиться части будущего урожая.

Для основного прореживания и формирования яблони оптимальным считается период в конце зимы, когда самые сильные морозы уже позади, но дерево еще не начало активно расти.

Обрезка груши осенью

Для груши действуют те же правила. Осенью можно провести санитарную обрезку, убрать поврежденные ветки, вертикальные побеги и часть веток, которые чрезмерно загущают крону. Тотальное омоложение старой груши лучше не проводить за один сезон. Если дерево давно не обрезали, восстановление кроны нужно растянуть на несколько лет.

Вишня и черешня: как безопасно избавиться от старых веток

С вишней и черешней нужно обращаться значительно осторожнее. Косточковые культуры чувствительны к ряду инфекций, которые могут проникать через повреждения древесины, поэтому сильная осенняя обрезка для них нежелательна.

В зависимости от климата и конкретной культуры опытные садоводы часто рекомендуют переносить обрезку вишни и черешни на более сухой и теплый период. Поэтому осенью без очевидной необходимости лучше ограничиться удалением сухих, сломанных и явно больных веток.

Как правильно обрезать сливу, абрикос и персик

Абрикос, персик и слива также относятся к косточковым и требуют осторожности. Особенно это касается персика и молодых деревьев, для которых обрезка перед сильными холодами способна повысить риск зимнего повреждения.

Для персика обрезка, кроме того, непосредственно связана с особенностями плодоношения: значительная часть урожая формируется на однолетней древесине, поэтому бездумное удаление молодых побегов может сказаться на урожайности следующего сезона.

Можно ли обрезать молодые деревья осенью

С молодыми саженцами правило ещё строже: чем моложе дерево, тем осторожнее должна быть осенняя обрезка. В первые годы после посадки главная задача — сформировать здоровую корневую систему и основные скелетные ветви. Сильное удаление побегов перед зимой для этого не требуется.

Осенью у молодого дерева достаточно удалить сломанную, повреждённую или явно проблемную ветвь. Полноценное формирование кроны лучше выполнять в рекомендованные для конкретной культуры сроки.

Что делать с ветвями после обрезки

Здоровые ветви можно поломать или порубить на маленькие кусочки и использовать для компостирования или других хозяйственных нужд.

Иначе нужно поступать с древесиной с очевидными признаками грибковых или бактериальных поражений. Такие ветви не стоит оставлять под деревом или складывать рядом с садом. Вместе с ними могут сохраняться возбудители заболеваний. Такую растительную массу нужно убрать из сада и безопасно утилизировать.

Также после листопада стоит убрать мумифицированные плоды, оставшиеся на ветвях, и гнилые плоды под деревьями — они могут быть одним из источников инфекции в следующем сезоне.

Когда лучше обрезать деревья: осенью или весной

Выбор времени года зависит от вида дерева и цели обрезки. Однако для большинства плодовых деревьев самая простая схема такова: осенью — санитарная обрезка, в конце зимы или ранней весной — основное формирование и прореживание.

У весенней обрезки есть несколько преимуществ. Тогда уже можно оценить, какие ветви пострадали в течение зимы, риск экстремальных морозов снижается, а вскоре после проведения работ начинается активная вегетация. Осенью же хорошо видна структура дерева после листопада, и можно заранее убрать повреждённые или опасные ветви.

Нежелательно спешить с обрезкой и прореживанием, если дерево молодое, ослабленное, недавно пересаженное или относится к теплолюбивым косточковым культурам.

Напомним

Ранее мы писали о том, на что обратить внимание при обрезке деревьев в саду, чтобы увеличить урожай.