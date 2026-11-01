У Болгарії на президентських виборах перемагає противниця допомоги Україні – екзитполи

$45.5350.68
ukenru
22:38 • 1456 перегляди
Фінляндія домагатиметься заборони на в'їзд російських спортсменів до ЄС через війну проти України
21:31 • 8442 перегляди
У Києві спростували радіаційну загрозу та закликали орієнтуватися на "Київ Цифровий" і вуличну систему оповіщення
20:56 • 14564 перегляди
Киянам надійшли повідомлення про ядерну та хімічну загрозу через ймовірну хакерську атаку на застосунок "Повітряна тривога"
20:43 • 11832 перегляди
В Україні 2 листопада діятимуть графіки відключення світла до 2,5 черги
20:26 • 10042 перегляди
Зеленський заявив про готовність зустрітися з путіним у Туреччині за посередництва Ердогана
19:07 • 13454 перегляди
В Україну йде похолодання: коли температура почне знижуватися та де можливі перші морозиPhoto
1 листопада, 13:51 • 27418 перегляди
Атаки України за три дні вивели з ладу 10% нафтопереробки рф - дані OSINT-розвідкиPhoto
1 листопада, 13:22 • 24919 перегляди
росія втратила рекордні 54 400 військових за жовтень - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 10:55 • 35140 перегляди
Астрологічний прогноз на 2–8 листопада 2026 року: гучні заяви світових лідерів, дипломатичні можливості та напружені дні для України
1 листопада, 10:25 • 23126 перегляди
Тактику боїв у газопроводах: чому це важливо у російсько-українській війні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2.2м/с
97%
759мм
Популярнi новини
Як правильно обрізати смородину восени: п'ять кроків для здорового куща та доброго врожаю1 листопада, 13:07 • 27550 перегляди
У Болгарії триває другий тур президентських виборів: що відомо1 листопада, 14:12 • 13650 перегляди
Україна уразила ракетний завод і два об’єкти ППО рф на 70 млн доларів: Зеленський озвучив деталі1 листопада, 14:31 • 6688 перегляди
Конгресмени вимагають від Трампа зберегти листування зі штучним інтелектом для майбутнього розслідування - Politico 1 листопада, 15:10 • 8586 перегляди
В іспанському золотому скарбі знайшли артефакти з метеоритного заліза1 листопада, 15:34 • 13051 перегляди
Публікації
Як правильно обрізати смородину восени: п'ять кроків для здорового куща та доброго врожаю1 листопада, 13:07 • 27618 перегляди
Астрологічний прогноз на 2–8 листопада 2026 року: гучні заяви світових лідерів, дипломатичні можливості та напружені дні для України
Ексклюзив
1 листопада, 10:55 • 35140 перегляди
Сподіваємося пройти зиму без критичних ситуацій - у Мінінфраструктури розповіли, як підготували КиївщинуPhoto31 жовтня, 12:00 • 49566 перегляди
Топ-10 рослин, які захищають оселі від негативу та невдач31 жовтня, 09:59 • 50227 перегляди
Усі сім фіналістів «Автомобіля року 2027» виявилися електрокарамиPhoto30 жовтня, 17:27 • 69066 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Меланія Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Житомирська область
Реклама
УНН Lite
"Беріть шаблі, нумо, браття!": українці вибухнули мемами після фейкових сповіщень про ядерну загрозу та вуличні боїPhoto22:06 • 908 перегляди
П’ять фільмів у дусі жахів, які змусять здригнутися від страхуVideo21:44 • 1098 перегляди
Привиди, загадкові постаті та моторошні звуки: голлівудські зірки розповіли про свої паранормальні пригоди на Геловін20:39 • 3546 перегляди
Після нічних атак російське кстово з НПЗ стало схожим на казковий Мордор із "Володаря перснів"Photo1 листопада, 06:54 • 22890 перегляди
Coachella-2027: назвали усіх трьох хедлайнерів31 жовтня, 14:02 • 26306 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Фільм
Золото
ChatGPT
Ракетний комплекс "Панцир"

У Болгарії на президентських виборах перемагає противниця допомоги Україні – екзитполи

Київ • УНН

 • 800 перегляди

Іліяна Йотова набирає 52,5% проти 43,4% у прозахідного Андрея Гюрова. Остаточні результати оголосить виборча комісія.

У Болгарії на президентських виборах перемагає противниця допомоги Україні – екзитполи

Виконувачка обов'язків президента Болгарії Іліяна Йотова, яка виступає за переговори з росією та проти військової допомоги Україні, лідирує у другому турі президентських виборів. За даними екзитполів, вона випереджає прозахідного кандидата Андрея Гюрова. Про це повідомляє BBC із посиланням на болгарські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Згідно з результатами опитувань на виході з виборчих дільниць, Йотова разом із кандидатом у віцепрезиденти, журналістом і юристом Кирилом Вилчевим набирає 52,5% голосів.

Її суперник Андрей Гюров, банкір і колишній виконувач обов'язків прем'єр-міністра, якого підтримує прозахідна опозиція, отримує 43,4% голосів разом із кандидатом у віцепрезиденти Георгієм Кандевим.

Вибори відбуваються на тлі напруженості в Чорному морі

Президентські вибори в Болгарії проходять на тлі повідомлень про атаки морських безпілотників на торговельні судна поблизу болгарського узбережжя Чорного моря.

У цих ударах підозрюють росію. Інциденти викликали міжнародне засудження та занепокоєння щодо можливого розширення географії війни проти України.

Йотова виступає за дипломатичні контакти з москвою, тоді як її суперник Гюров дотримується прозахідної позиції та критично ставиться до політики кремля.

Наразі йдеться лише про результати екзитполів. Остаточні підсумки виборів має оголосити виборча комісія Болгарії.

У Болгарії триває другий тур президентських виборів: що відомо01.11.26, 16:12 • 13691 перегляд

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Болгарія
Україна