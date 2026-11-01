У Болгарії на президентських виборах перемагає противниця допомоги Україні – екзитполи

Виконувачка обов'язків президента Болгарії Іліяна Йотова, яка виступає за переговори з росією та проти військової допомоги Україні, лідирує у другому турі президентських виборів. За даними екзитполів, вона випереджає прозахідного кандидата Андрея Гюрова. Про це повідомляє BBC із посиланням на болгарські ЗМІ, пише УНН.

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Згідно з результатами опитувань на виході з виборчих дільниць, Йотова разом із кандидатом у віцепрезиденти, журналістом і юристом Кирилом Вилчевим набирає 52,5% голосів.

Її суперник Андрей Гюров, банкір і колишній виконувач обов'язків прем'єр-міністра, якого підтримує прозахідна опозиція, отримує 43,4% голосів разом із кандидатом у віцепрезиденти Георгієм Кандевим.

Вибори відбуваються на тлі напруженості в Чорному морі

Президентські вибори в Болгарії проходять на тлі повідомлень про атаки морських безпілотників на торговельні судна поблизу болгарського узбережжя Чорного моря.

У цих ударах підозрюють росію. Інциденти викликали міжнародне засудження та занепокоєння щодо можливого розширення географії війни проти України.

Йотова виступає за дипломатичні контакти з москвою, тоді як її суперник Гюров дотримується прозахідної позиції та критично ставиться до політики кремля.

Наразі йдеться лише про результати екзитполів. Остаточні підсумки виборів має оголосити виборча комісія Болгарії.

У Болгарії триває другий тур президентських виборів: що відомо