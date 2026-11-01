В Болгарии на президентских выборах побеждает противница помощи Украине — экзитполы

Исполняющая обязанности президента Болгарии Илияна Йотова, которая выступает за переговоры с россией и против военной помощи Украине, лидирует во втором туре президентских выборов. Согласно данным экзитполов, она опережает прозападного кандидата Андрея Гюрова. Об этом сообщает BBC со ссылкой на болгарские СМИ, пишет УНН.

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Согласно результатам опросов на выходе с избирательных участков, Йотова вместе с кандидатом в вице-президенты, журналистом и юристом Кирилом Вылчевым набирает 52,5% голосов.

Ее соперник Андрей Гюров, банкир и бывший исполняющий обязанности премьер-министра, которого поддерживает прозападная оппозиция, получает 43,4% голосов вместе с кандидатом в вице-президенты Георгием Кандевым.

Выборы проходят на фоне напряженности в Черном море

Президентские выборы в Болгарии проходят на фоне сообщений об атаках морских беспилотников на торговые суда вблизи болгарского побережья Черного моря.

В этих ударах подозревают россию. Инциденты вызвали международное осуждение и обеспокоенность по поводу возможного расширения географии войны против Украины.

Йотова выступает за дипломатические контакты с москвой, тогда как ее соперник Гюров придерживается прозападной позиции и критически относится к политике кремля.

На данный момент речь идет только о результатах экзитполов. Окончательные итоги выборов должна объявить избирательная комиссия Болгарии.

В Болгарии продолжается второй тур президентских выборов: что известно