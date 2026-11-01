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В Болгарии на президентских выборах побеждает противница помощи Украине — экзитполы

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Илияна Йотова набирает 52,5% против 43,4% у прозападного Андрея Гюрова. Окончательные результаты объявит избирательная комиссия.

В Болгарии на президентских выборах побеждает противница помощи Украине — экзитполы

Исполняющая обязанности президента Болгарии Илияна Йотова, которая выступает за переговоры с россией и против военной помощи Украине, лидирует во втором туре президентских выборов. Согласно данным экзитполов, она опережает прозападного кандидата Андрея Гюрова. Об этом сообщает BBC со ссылкой на болгарские СМИ, пишет УНН.

Подробности

Согласно результатам опросов на выходе с избирательных участков, Йотова вместе с кандидатом в вице-президенты, журналистом и юристом Кирилом Вылчевым набирает 52,5% голосов.

Ее соперник Андрей Гюров, банкир и бывший исполняющий обязанности премьер-министра, которого поддерживает прозападная оппозиция, получает 43,4% голосов вместе с кандидатом в вице-президенты Георгием Кандевым.

Выборы проходят на фоне напряженности в Черном море

Президентские выборы в Болгарии проходят на фоне сообщений об атаках морских беспилотников на торговые суда вблизи болгарского побережья Черного моря.

В этих ударах подозревают россию. Инциденты вызвали международное осуждение и обеспокоенность по поводу возможного расширения географии войны против Украины.

Йотова выступает за дипломатические контакты с москвой, тогда как ее соперник Гюров придерживается прозападной позиции и критически относится к политике кремля.

На данный момент речь идет только о результатах экзитполов. Окончательные итоги выборов должна объявить избирательная комиссия Болгарии.

В Болгарии продолжается второй тур президентских выборов: что известно01.11.26, 16:12 • 13344 просмотра

Степан Гафтко

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