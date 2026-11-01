В Болгарии продолжается второй тур президентских выборов: что известно

В Болгарии сегодня голосуют во втором туре президентских выборов. В прошлое воскресенье ни одна из 27 пар кандидатов не набрала достаточной поддержки для победы. Во втором туре соревнуются Андрей Гюров и Георгий Кандев, а также Илияна Йотова и Кирил Вылчев. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство, передает УНН.

Детали

Почти 6,6 миллиона человек получат возможность проголосовать. День выборов начинается в 7:00 утра и заканчивается в 20:00, но не позднее 21:00, если есть избиратели, которые не проголосовали перед избирательным участком, говорится в хронограмме Центральной избирательной комиссии (ЦИК). На избирательных участках за пределами страны голосование также начинается в 7:00 утра и заканчивается в 20:00, соответственно в 21:00 по местному времени - пишет агентство.

По имеющейся информации, в стране работают 9 373 участка с машинным голосованием. На 2 249 из них установлено по две машины. Всего для голосования предусмотрено 11 622 машины. 30 июля 2026 года парламент решил ввести полностью машинное голосование на участках, где зарегистрировано более 300 избирателей.

30 июля 2026 года парламент отменил ограничение до 20 секций за пределами дипломатических и консульских представительств в странах, не входящих в состав Европейского Союза. Избиратели с нарушениями зрения или ограниченными возможностями передвижения смогут голосовать в специально отведенных местах - преимущественно на первом этаже зданий, где размещаются участковые избирательные комиссии (УИК). Сразу после объявления об окончании дня выборов, но не ранее 20:00, УИК устанавливает результаты голосования, составляет протокол и передает его в областную избирательную комиссию (ОИК). Работа УИК за пределами страны является аналогичной - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, ЦИК должна объявить окончательные результаты президентских и вице-президентских выборов в течение трех дней после голосования.

Напомним

В Болгарии не смогли избрать президента в первом туре. Действующая президент Илияна Йотова набрала 34,6%, Андрей Гюров - 32% голосов.