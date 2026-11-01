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Техніка

У Болгарії триває другий тур президентських виборів: що відомо

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Майже 6,6 млн виборців обирають президента та віцепрезидента Болгарії. У першому турі лідирували Ілляна Йотова й Андрій Гюров.

У Болгарії триває другий тур президентських виборів: що відомо

У Болгарії сьогодні голосують у другому турі президентських виборів. Минулої неділі жодна з 27 пар кандидатів не набрала достатньої підтримки для перемоги. У другому турі змагаються Андрій Гюров і Георгій Кандев, а також Іліяна Йотова і Кіріл Вилчев. Про це повідомляє Болгарське телеграфне агентство, передає УНН.

Деталі

Майже 6,6 мільйона людей матимуть можливість проголосувати. День виборів починається о 7:00 ранку та закінчується о 20:00, але не пізніше 21:00, коли є виборці, які не проголосували перед виборчою дільницею, йдеться у хронограмі Центральної виборчої комісії (ЦВК). На виборчих дільницях за межами країни голосування також починається о 7:00 ранку та закінчується о 20:00, відповідно о 21:00 за місцевим часом

- пише агентство.

За наявною інформацією, в країні працюють 9 373 дільниці з машинним голосуванням. На 2 249 із них встановлено по дві машини. Загалом для голосування передбачено 11 622 машини. 30 липня 2026 року парламент вирішив запровадити повністю машинне голосування на дільницях, де зареєстровано понад 300 виборців.

30 липня 2026 року парламент скасував обмеження до 20 секцій за межами дипломатичних та консульських представництв у країнах, які не входять до складу Європейського Союзу.  Виборці з вадами зору або обмеженими можливостями пересування зможуть голосувати у спеціально відведених місцях – переважно на першому поверсі будівель, де розміщуються дільничні виборчі комісії (ДВК). Відразу після оголошення закінчення дня виборів, але не раніше 20:00, ДВК встановлює результати голосування, складає протокол та передає його до обласної виборчої комісії (ОВК). Робота ДВК за межами країни є аналогічною

 - йдеться у дописі.

За наявною інформацією, ЦВК має оголосити остаточні результати президентських та віцепрезидентських виборів протягом трьох днів після голосування.

Нагадаємо

У Болгарії не змогли обрати президента у першому турі. Чинна президентка Ілляна Йотова набрала 34,6%, Андрій Гюров - 32% голосів.

Алла Кіосак

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Болгарія