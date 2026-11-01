Зеленський: росія вдарила по енергетиці чотирьох областей - без світла сотні тисяч родин

Цієї ночі росія вкотре завдала ударів по енергетичній інфраструктурі. Цього разу під удар потрапили чотири області. Внаслідок атаки сотні тисяч родин залишаються без електрики, а на місцях працюють ремонтні бригади. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Тільки цієї ночі під ударами росіян була наша енергетика в чотирьох областях: Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій. Це підстанції, трансформатори та лінії електропередачі, що забезпечують електрикою житлові будинки наших людей. Всюди працюють ремонтні бригади. Станом на зараз сотні тисяч родин залишаються без електрики - заявив президент.

За його словами, постійно тривають масовані російські атаки й на іншу критичну інфраструктуру України.

За цей тиждень росія випустила по Україні 1940 ударних дронів, понад 1580 КАБів і 44 ракети різних типів, з них 36 – балістика. Дуже висока інтенсивність ударів, і росіяни намагаються максимально скористатися дефіцитом перехоплювачів балістики. Щодня комунікуємо про нашу потребу в ракетах до "петріотів" з Америкою, Європою, іншими партнерами, які можуть допомогти. І цього місяця були нові рішення США та європейських країн про нові пакети для України. Але ці постачання не можуть чекати роки. росія розбиває інфраструктуру та вбиває наших людей саме зараз і ставить ставку на балістику цієї зими. Відповідно і рішення щодо ППО реалізувати потрібно зараз. Дякую всім, хто підтримує захист українського неба - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Впродовж доби 31 жовтня російські війська втратили 2 100 військових. Загальні втрати рф від початку вторгнення сягнули близько 1 590 270 осіб.