Зеленський: росія вдарила по енергетиці чотирьох областей - без світла сотні тисяч родин
Київ • УНН
російські удари пошкодили енергетичну інфраструктуру чотирьох областей України. Президент заявив про сотні тисяч родин без електрики.
Цієї ночі росія вкотре завдала ударів по енергетичній інфраструктурі. Цього разу під удар потрапили чотири області. Внаслідок атаки сотні тисяч родин залишаються без електрики, а на місцях працюють ремонтні бригади. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Тільки цієї ночі під ударами росіян була наша енергетика в чотирьох областях: Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій. Це підстанції, трансформатори та лінії електропередачі, що забезпечують електрикою житлові будинки наших людей. Всюди працюють ремонтні бригади. Станом на зараз сотні тисяч родин залишаються без електрики
За його словами, постійно тривають масовані російські атаки й на іншу критичну інфраструктуру України.
За цей тиждень росія випустила по Україні 1940 ударних дронів, понад 1580 КАБів і 44 ракети різних типів, з них 36 – балістика. Дуже висока інтенсивність ударів, і росіяни намагаються максимально скористатися дефіцитом перехоплювачів балістики. Щодня комунікуємо про нашу потребу в ракетах до "петріотів" з Америкою, Європою, іншими партнерами, які можуть допомогти. І цього місяця були нові рішення США та європейських країн про нові пакети для України. Але ці постачання не можуть чекати роки. росія розбиває інфраструктуру та вбиває наших людей саме зараз і ставить ставку на балістику цієї зими. Відповідно і рішення щодо ППО реалізувати потрібно зараз. Дякую всім, хто підтримує захист українського неба
Нагадаємо
Впродовж доби 31 жовтня російські війська втратили 2 100 військових. Загальні втрати рф від початку вторгнення сягнули близько 1 590 270 осіб.