Зеленский: россия нанесла удар по энергетике четырех областей - без света сотни тысяч семей

Этой ночью россия в очередной раз нанесла удары по энергетической инфраструктуре. На этот раз под удар попали четыре области. В результате атаки сотни тысяч семей остаются без электричества, а на местах работают ремонтные бригады. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Только этой ночью под ударами россиян оказалась наша энергетика в четырех областях: Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой. Это подстанции, трансформаторы и линии электропередачи, которые обеспечивают электричеством жилые дома наших людей. Везде работают ремонтные бригады. По состоянию на данный момент сотни тысяч семей остаются без электричества - заявил президент.

По его словам, постоянно продолжаются массированные российские атаки и на другую критическую инфраструктуру Украины.

За эту неделю россия выпустила по Украине 1940 ударных дронов, более 1580 КАБов и 44 ракеты различных типов, из них 36 — баллистические. Очень высокая интенсивность ударов, и россияне пытаются максимально воспользоваться дефицитом перехватчиков баллистических ракет. Ежедневно сообщаем о нашей потребности в ракетах для "Пэтриотов" Америке, Европе и другим партнерам, которые могут помочь. И в этом месяце были приняты новые решения США и европейских стран о новых пакетах помощи Украине. Но эти поставки не могут ждать годами. Россия разрушает инфраструктуру и убивает наших людей именно сейчас и делает ставку на баллистические ракеты этой зимой. Соответственно, и решения по ПВО необходимо реализовать сейчас. Спасибо всем, кто поддерживает защиту украинского неба - добавил Владимир Зеленский.

Напомним

В течение суток 31 октября российские войска потеряли 2 100 военнослужащих. Общие потери рф с начала вторжения достигли около 1 590 270 человек.