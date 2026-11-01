Зеленский: россия нанесла удар по энергетике четырех областей - без света сотни тысяч семей
Киев • УНН
российские удары повредили энергетическую инфраструктуру четырех областей Украины. Президент заявил о сотнях тысяч семей, оставшихся без электричества.
Этой ночью россия в очередной раз нанесла удары по энергетической инфраструктуре. На этот раз под удар попали четыре области. В результате атаки сотни тысяч семей остаются без электричества, а на местах работают ремонтные бригады. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Только этой ночью под ударами россиян оказалась наша энергетика в четырех областях: Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой. Это подстанции, трансформаторы и линии электропередачи, которые обеспечивают электричеством жилые дома наших людей. Везде работают ремонтные бригады. По состоянию на данный момент сотни тысяч семей остаются без электричества
По его словам, постоянно продолжаются массированные российские атаки и на другую критическую инфраструктуру Украины.
За эту неделю россия выпустила по Украине 1940 ударных дронов, более 1580 КАБов и 44 ракеты различных типов, из них 36 — баллистические. Очень высокая интенсивность ударов, и россияне пытаются максимально воспользоваться дефицитом перехватчиков баллистических ракет. Ежедневно сообщаем о нашей потребности в ракетах для "Пэтриотов" Америке, Европе и другим партнерам, которые могут помочь. И в этом месяце были приняты новые решения США и европейских стран о новых пакетах помощи Украине. Но эти поставки не могут ждать годами. Россия разрушает инфраструктуру и убивает наших людей именно сейчас и делает ставку на баллистические ракеты этой зимой. Соответственно, и решения по ПВО необходимо реализовать сейчас. Спасибо всем, кто поддерживает защиту украинского неба
Напомним
В течение суток 31 октября российские войска потеряли 2 100 военнослужащих. Общие потери рф с начала вторжения достигли около 1 590 270 человек.