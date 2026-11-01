Сейм Польщі має право призначати суддів КС - Єврокомісія

Європейська комісія заявила, що польський парламент має право призначати суддів до Конституційного суду. Заява пролунала після протистояння біля будівлі суду за участю президента Кароля Навроцького. Про це повідомляє Euronews, передає УНН.

Також у Комісії нагадали про рішення Європейського суду з прав людини від 5 травня 2026 року. Воно вимагає від польської влади не перешкоджати вступу на посади та виконанню обов’язків суддями, яких Сейм призначив у березні цього року. Водночас, за інформацією видання, прем’єр-міністр Дональд Туск у телевізійному зверненні назвав події п’ятниці "скандальними інцидентами". Він заявив, що відновлення спокою не означає прийняття беззаконня чи насильства, та пообіцяв працювати над забезпеченням незалежного правосуддя.

Криза загострилася в п'ятницю ввечері, коли президент Кароль Навроцький спробував увійти до будівлі Трибуналу на тлі глухого кута навколо призначення нових суддів. Поліція оточила будівлю, поки протистояння транслювалося в прямому ефірі по телебаченню, що підкреслювало зростаюче протистояння між президентом та урядом щодо складу верховного суду країни. Уряд Туска заявляє, що просуває давно необхідні реформи для відновлення верховенства права після років того, що він називає втручанням у судову систему з боку партії "Право і справедливість" (PiS). Опозиція звинувачує уряд Туска у спробі державного перевороту