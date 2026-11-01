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Сейм Польщі має право призначати суддів КС - Єврокомісія

Київ • УНН

 • 1638 перегляди

У Єврокомісії заявили, що призначення суддів Конституційного трибуналу належить до повноважень польського Сейму. Конфлікт загострився після спроби Навроцького увійти до будівлі суду.

Сейм Польщі має право призначати суддів КС - Єврокомісія

Європейська комісія заявила, що польський парламент має право призначати суддів до Конституційного суду. Заява пролунала після протистояння біля будівлі суду за участю президента Кароля Навроцького. Про це повідомляє Euronews, передає УНН.

Деталі

Польська влада має забезпечити, щоб Конституційний суд міг функціонувати відповідно до польської конституції та відповідної практики Суду Європейського Союзу. Призначення восьми нових членів Конституційного трибуналу належить до конституційних повноважень Сейму, парламенту Польщі

- заявив речник Комісії.

Також у Комісії нагадали про рішення Європейського суду з прав людини від 5 травня 2026 року. Воно вимагає від польської влади не перешкоджати вступу на посади та виконанню обов’язків суддями, яких Сейм призначив у березні цього року. Водночас, за інформацією видання, прем’єр-міністр Дональд Туск у телевізійному зверненні назвав події п’ятниці "скандальними інцидентами". Він заявив, що відновлення спокою не означає прийняття беззаконня чи насильства, та пообіцяв працювати над забезпеченням незалежного правосуддя.

Криза загострилася в п'ятницю ввечері, коли президент Кароль Навроцький спробував увійти до будівлі Трибуналу на тлі глухого кута навколо призначення нових суддів. Поліція оточила будівлю, поки протистояння транслювалося в прямому ефірі по телебаченню, що підкреслювало зростаюче протистояння між президентом та урядом щодо складу верховного суду країни. Уряд Туска заявляє, що просуває давно необхідні реформи для відновлення верховенства права після років того, що він називає втручанням у судову систему з боку партії "Право і справедливість" (PiS). Опозиція звинувачує уряд Туска у спробі державного перевороту

- пише видання.

Дії польського уряду також розкритикували співголови групи Європейських консерваторів і реформістів. Нікола Прокаччіні назвав їх порушенням верховенства права.

Дії уряду Туска є явним і грубим порушенням верховенства права. Ми засуджуємо цей напад на незалежність судової влади та конституційні гарантії Польщі. Жоден уряд не стоїть вище закону

 - заявив співголова Європейських реформістів і реформ Нікола Прокаччіні.

За даними видання, суперечка щодо легітимності Конституційного трибуналу триває з 2015 року. Вона почалася через розбіжності між тодішньою владою та опозиційною партією "Право і справедливість" щодо призначення п’яти суддів, а згодом переросла в ширший конфлікт навколо незалежності судової системи та повноважень суду.

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький перервав візит до Сенегалу через конфлікт навколо Конституційного трибуналу. У будівлі сталася словесна перепалка.

Алла Кіосак

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Сутички
Кароль Навроцький
Європейська комісія
Дональд Туск
Польща