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Сейм Польши имеет право назначать судей Конституционного суда — Еврокомиссия

Киев • УНН

 • 1214 просмотра

В Еврокомиссии заявили, что назначение судей Конституционного трибунала входит в полномочия польского Сейма. Конфликт обострился после попытки Навроцкого войти в здание суда.

Сейм Польши имеет право назначать судей Конституционного суда — Еврокомиссия

Европейская комиссия заявила, что польский парламент имеет право назначать судей в Конституционный суд. Заявление прозвучало после противостояния возле здания суда с участием президента Кароля Навроцкого. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.

Подробности

Польские власти должны обеспечить, чтобы Конституционный суд мог функционировать в соответствии с польской конституцией и соответствующей практикой Суда Европейского союза. Назначение восьми новых членов Конституционного трибунала относится к конституционным полномочиям Сейма, парламента Польши

- заявил представитель Комиссии.

Также в Комиссии напомнили о решении Европейского суда по правам человека от 5 мая 2026 года. Оно требует от польских властей не препятствовать вступлению в должности и исполнению обязанностей судьями, которых Сейм назначил в марте этого года. Между тем, по информации издания, премьер-министр Дональд Туск в телевизионном обращении назвал события пятницы "скандальными инцидентами". Он заявил, что восстановление спокойствия не означает принятия беззакония или насилия, и пообещал работать над обеспечением независимого правосудия.

Кризис обострился в пятницу вечером, когда президент Кароль Навроцкий попытался войти в здание Трибунала на фоне тупиковой ситуации вокруг назначения новых судей. Полиция окружила здание, пока противостояние транслировалось в прямом эфире по телевидению, что подчеркивало растущее противостояние между президентом и правительством по поводу состава высшего суда страны. Правительство Туска заявляет, что продвигает давно необходимые реформы для восстановления верховенства права после нескольких лет того, что он называет вмешательством в судебную систему со стороны партии "Право и справедливость" (PiS). Оппозиция обвиняет правительство Туска в попытке государственного переворота

- пишет издание.

Действия польского правительства также раскритиковали сопредседатели группы Европейских консерваторов и реформистов. Никола Прокаччини назвал их нарушением верховенства права.

Действия правительства Туска являются явным и грубым нарушением верховенства права. Мы осуждаем это нападение на независимость судебной власти и конституционные гарантии Польши. Ни одно правительство не стоит выше закона

 - заявил сопредседатель Европейских консерваторов и реформистов Никола Прокаччини.

По данным издания, спор относительно легитимности Конституционного трибунала продолжается с 2015 года. Он начался из-за разногласий между тогдашними властями и оппозиционной партией "Право и справедливость" по поводу назначения пяти судей, а впоследствии перерос в более широкий конфликт вокруг независимости судебной системы и полномочий суда.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал из-за конфликта вокруг Конституционного трибунала. В здании произошла словесная перепалка.

Алла Киосак

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