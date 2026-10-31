Навроцький попри опір увійшов до будівлі Конституційного трибуналу Польщі
Київ • УНН
Президент Польщі Кароль Навроцький перервав візит до Сенегалу через конфлікт навколо Конституційного трибуналу. У будівлі сталася словесна перепалка.
Президент Польщі Кароль Навроцький попри опір зайшов до будівлі Конституційнонго трибуналу країни. Про це повідомляє Onet, інформує УНН.
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Зазначається, що там між представниками президента країни та людьми, які перебували всередині, виникла словесна перепалка.
Суддя Конституційного трибуналу Ганна Корвін-Пйотровська заявила, що вони нібито перешкоджали скликанню Асамблеї трибуналу за участю всіх суддів, через що суд не міг ухвалювати рішення.
Сьогодні суддя Конституційного трибуналу Ганна Корвін-Пйотровська кілька разів пропонувала зустрітися з президентом у безпечних умовах, гідних посадовців державних органів. Президент обрав шлях фізичного протистояння з нею
У свою чергу президент Польщі Кароль Навроцький близько 22:00 повернувся до країни, перервавши свій візит до Сенегалу. Наразі він перебуває у президентському палаці. Запланована зустріч із першим головою Верховного суду Польщі Збігнєвом Капінським.
Нагадаємо
Президент Польщі Кароль Навроцький перервав візит до Сенегалу й повертається до Варшави після того, як голову Конституційного трибуналу Польщі було відсторонено від посади, а в країні почалися протести.
Протести біля Конституційного трибуналу Польщі набирають обертів - у Навроцького заявляють про спробу державного перевороту31.10.26, 03:22 • 18458 переглядiв