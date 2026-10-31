Навроцький попри опір увійшов до будівлі Конституційного трибуналу Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький попри опір зайшов до будівлі Конституційнонго трибуналу країни. Про це повідомляє Onet, інформує УНН.

Зазначається, що там між представниками президента країни та людьми, які перебували всередині, виникла словесна перепалка.

Суддя Конституційного трибуналу Ганна Корвін-Пйотровська заявила, що вони нібито перешкоджали скликанню Асамблеї трибуналу за участю всіх суддів, через що суд не міг ухвалювати рішення.

Сьогодні суддя Конституційного трибуналу Ганна Корвін-Пйотровська кілька разів пропонувала зустрітися з президентом у безпечних умовах, гідних посадовців державних органів. Президент обрав шлях фізичного протистояння з нею