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Навроцький попри опір увійшов до будівлі Конституційного трибуналу Польщі

Київ • УНН

 • 1384 перегляди

Президент Польщі Кароль Навроцький перервав візит до Сенегалу через конфлікт навколо Конституційного трибуналу. У будівлі сталася словесна перепалка.

Навроцький попри опір увійшов до будівлі Конституційного трибуналу Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький попри опір зайшов до будівлі Конституційнонго трибуналу країни. Про це повідомляє Onet, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що там між представниками президента країни та людьми, які перебували всередині, виникла словесна перепалка.

Суддя Конституційного трибуналу Ганна Корвін-Пйотровська заявила, що вони нібито перешкоджали скликанню Асамблеї трибуналу за участю всіх суддів, через що суд не міг ухвалювати рішення.

Сьогодні суддя Конституційного трибуналу Ганна Корвін-Пйотровська кілька разів пропонувала зустрітися з президентом у безпечних умовах, гідних посадовців державних органів. Президент обрав шлях фізичного протистояння з нею

- написав у соцмережі один із суддів Мацей Берек.

У свою чергу президент Польщі Кароль Навроцький близько 22:00 повернувся до країни, перервавши свій візит до Сенегалу. Наразі він перебуває у президентському палаці. Запланована зустріч із першим головою Верховного суду Польщі Збігнєвом Капінським.

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький перервав візит до Сенегалу й повертається до Варшави після того, як голову Конституційного трибуналу Польщі було відсторонено від посади, а в країні почалися протести.

Протести біля Конституційного трибуналу Польщі набирають обертів - у Навроцького заявляють про спробу державного перевороту31.10.26, 03:22 • 18458 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Дакар
Сутички
Кароль Навроцький
Сенегал
Варшава
Польща