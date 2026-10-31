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Протести біля Конституційного трибуналу Польщі набирають обертів - у Навроцького заявляють про спробу державного перевороту

Київ • УНН

 • 4908 перегляди

У Варшаві протестують проти зміни складу Конституційного трибуналу та політики уряду. До установи стягують поліцію з усієї Польщі.

Протести біля Конституційного трибуналу Польщі набирають обертів - у Навроцького заявляють про спробу державного перевороту

У столиці Польщі Варшаві збирається дедалі більше протестувальників проти зміни складу Конституційного трибуналу. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві ЗМІ.

Деталі

Зазначається, що виступаючі висловлюють невдоволення політикою Євросоюзу та заявляють, що уряд намагається обмежити повноваження чинного президента.

Крім того, у мережі з'явилися фотографії наказу, розісланого регіональним комендантам польської поліції, в якому стверджується, що з 2 по 8 листопада всі підрозділи мають бути готовими до негайного розгортання.

В Головному управлінні поліції підтвердили справжність документа, але заявили, що заходи пов'язані з загрозами диверсій та саботажу, а не політичною кризою.

Тим часом мітинг під Конституційним трибуналом у Польщі триває. Там зібралися протестувальники, політики, правоохоронці, приїхав вже і президент Кароль Навроцький.

Між тим протестувальники болгаркою намагалися зрізати ланцюг на воротах. трибуналу і намагалися потрапити на територію установи.

Водночас депутат Європарламенту Аркадіуш Мулярчук повідомив, що у Польщі стягують поліцію з усієї країни до Конституційного трибуналу.

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький перервав візит до Сенегалу й повертається до Варшави після того, як голову Конституційного трибуналу Польщі було відсторонено від посади, а в країні почалися протести.

"Звідник чи альфонс?": голова МЗС Польщі Сікорський звинуватив Навроцького у сутенерстві28.10.26, 18:30 • 10481 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Сутички
Кароль Навроцький
Європейський Союз
Варшава
Польща