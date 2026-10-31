Протести біля Конституційного трибуналу Польщі набирають обертів - у Навроцького заявляють про спробу державного перевороту
Київ • УНН
У Варшаві протестують проти зміни складу Конституційного трибуналу та політики уряду. До установи стягують поліцію з усієї Польщі.
У столиці Польщі Варшаві збирається дедалі більше протестувальників проти зміни складу Конституційного трибуналу. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві ЗМІ.
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Зазначається, що виступаючі висловлюють невдоволення політикою Євросоюзу та заявляють, що уряд намагається обмежити повноваження чинного президента.
Крім того, у мережі з'явилися фотографії наказу, розісланого регіональним комендантам польської поліції, в якому стверджується, що з 2 по 8 листопада всі підрозділи мають бути готовими до негайного розгортання.
В Головному управлінні поліції підтвердили справжність документа, але заявили, що заходи пов'язані з загрозами диверсій та саботажу, а не політичною кризою.
Тим часом мітинг під Конституційним трибуналом у Польщі триває. Там зібралися протестувальники, політики, правоохоронці, приїхав вже і президент Кароль Навроцький.
Між тим протестувальники болгаркою намагалися зрізати ланцюг на воротах. трибуналу і намагалися потрапити на територію установи.
Водночас депутат Європарламенту Аркадіуш Мулярчук повідомив, що у Польщі стягують поліцію з усієї країни до Конституційного трибуналу.
Нагадаємо
Президент Польщі Кароль Навроцький перервав візит до Сенегалу й повертається до Варшави після того, як голову Конституційного трибуналу Польщі було відсторонено від посади, а в країні почалися протести.
"Звідник чи альфонс?": голова МЗС Польщі Сікорський звинуватив Навроцького у сутенерстві28.10.26, 18:30 • 10481 перегляд