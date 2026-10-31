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Протесты у Конституционного трибунала Польши набирают обороты — в лагере Навроцкого заявляют о попытке государственного переворота

Киев • УНН

 • 176 просмотра

В Варшаве протестуют против изменения состава Конституционного трибунала и политики правительства. К учреждению стягивают полицию со всей Польши.

Протесты у Конституционного трибунала Польши набирают обороты — в лагере Навроцкого заявляют о попытке государственного переворота

В столице Польши Варшаве собирается всё больше протестующих против изменения состава Конституционного трибунала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.

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Отмечается, что выступающие выражают недовольство политикой Евросоюза и заявляют, что правительство пытается ограничить полномочия действующего президента.

Кроме того, в сети появились фотографии приказа, разосланного региональным комендантам польской полиции, в котором утверждается, что с 2 по 8 ноября все подразделения должны быть готовы к немедленному развёртыванию.

В Главном управлении полиции подтвердили подлинность документа, но заявили, что меры связаны с угрозами диверсий и саботажа, а не с политическим кризисом.

Тем временем митинг у Конституционного трибунала в Польше продолжается. Там собрались протестующие, политики, правоохранители, приехал уже и президент Кароль Навроцкий.

Между тем протестующие болгаркой пытались перерезать цепь на воротах трибунала и пытались попасть на территорию учреждения.

В то же время депутат Европарламента Аркадиуш Мулярчук сообщил, что в Польшу стягивают полицию со всей страны к Конституционному трибуналу.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и возвращается в Варшаву после того, как председатель Конституционного трибунала Польши был отстранён от должности, а в стране начались протесты.

"Сводник или альфонс?": глава МИД Польши Сикорский обвинил Навроцкого в сутенерстве28.10.26, 18:30 • 10461 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Кароль Навроцкий
Европейский Союз
Варшава
Польша