Навроцкий, несмотря на сопротивление, вошёл в здание Конституционного трибунала Польши

Сегодня судья Конституционного трибунала Ганна Корвин-Пётровская несколько раз предлагала встретиться с президентом в безопасных условиях, достойных должностных лиц государственных органов. Президент избрал путь физического противостояния с ней

- написал в соцсети один из судей Мацей Берек.