Навроцкий, несмотря на сопротивление, вошёл в здание Конституционного трибунала Польши
Киев • УНН
Президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал из-за конфликта вокруг Конституционного трибунала. В здании произошла словесная перепалка.
Президент Польши Кароль Навроцкий, несмотря на сопротивление, вошёл в здание Конституционного трибунала страны. Об этом сообщает Onet, информирует УНН.
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Отмечается, что там между представителями президента страны и людьми, находившимися внутри, возникла словесная перепалка.
Судья Конституционного трибунала Ганна Корвин-Пётровская заявила, что они якобы препятствовали созыву Ассамблеи трибунала с участием всех судей, из-за чего суд не мог принимать решения.
Сегодня судья Конституционного трибунала Ганна Корвин-Пётровская несколько раз предлагала встретиться с президентом в безопасных условиях, достойных должностных лиц государственных органов. Президент избрал путь физического противостояния с ней
В свою очередь президент Польши Кароль Навроцкий около 22:00 вернулся в страну, прервав свой визит в Сенегал. В настоящее время он находится в президентском дворце. Запланирована встреча с первым председателем Верховного суда Польши Збигневом Капинским.
Напомним
Президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и возвращается в Варшаву после того, как председатель Конституционного трибунала Польши был отстранён от должности, а в стране начались протесты.
Протесты у Конституционного трибунала Польши набирают обороты — в лагере Навроцкого заявляют о попытке государственного переворота31.10.26, 03:22 • 13145 просмотров