Відомий фітнес-блогер Ліам Фіцджеральд загинув у ДТП на мотоциклі у віці 29 років

Популярний американський фітнес-блогер Ліам Фіцджеральд загинув унаслідок аварії на мотоциклі 30 жовтня. Йому було 29 років. Трагічну звістку підтвердила його дівчина Джеймі Лін Рінальді. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

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За словами Рінальді, блогер зазнав важких травм, а спроби врятувати його виявилися безуспішними.

Він отримав важкі травми, і, незважаючи на зусилля тих, хто відчайдушно намагався його врятувати, вони не змогли його повернути – написала вона в Instagram 31 жовтня.

Пара незадовго до трагедії відновила стосунки

Фіцджеральд мав близько 1 мільйона підписників в Instagram та понад 350 тисяч у TikTok. Він публікував відео про тренування, здоровий спосіб життя та мотивацію.

1 листопада родина блогера оприлюднила заяву, в якій згадала його енергійність, доброту та прагнення надихати інших.

Рінальді також розповіла, що незадовго до аварії вони з Ліамом відновили романтичні стосунки після складного періоду. Пара вирішила не афішувати примирення, щоб зосередитися на спільному майбутньому.

Лише кілька днів тому ми офіційно вирішили знову бути хлопцем і дівчиною. Ми були щасливі, робили прогрес і були в захваті від майбутнього, яке будували разом – поділилася вона.

Близькі Фіцджеральда попросили громадськість поважати їхнє приватне життя та утриматися від спекуляцій щодо обставин трагедії.

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