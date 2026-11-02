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Відомий фітнес-блогер Ліам Фіцджеральд загинув у ДТП на мотоциклі у віці 29 років

Київ • УНН

 • 1376 перегляди

Американський фітнес-блогер Ліам Фіцджеральд загинув у мотоциклетній аварії 30 жовтня. Його дівчина підтвердила смерть після тяжких травм.

Відомий фітнес-блогер Ліам Фіцджеральд загинув у ДТП на мотоциклі у віці 29 років

Популярний американський фітнес-блогер Ліам Фіцджеральд загинув унаслідок аварії на мотоциклі 30 жовтня. Йому було 29 років. Трагічну звістку підтвердила його дівчина Джеймі Лін Рінальді. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

За словами Рінальді, блогер зазнав важких травм, а спроби врятувати його виявилися безуспішними.

Він отримав важкі травми, і, незважаючи на зусилля тих, хто відчайдушно намагався його врятувати, вони не змогли його повернути

– написала вона в Instagram 31 жовтня.

Пара незадовго до трагедії відновила стосунки

Фіцджеральд мав близько 1 мільйона підписників в Instagram та понад 350 тисяч у TikTok. Він публікував відео про тренування, здоровий спосіб життя та мотивацію.

1 листопада родина блогера оприлюднила заяву, в якій згадала його енергійність, доброту та прагнення надихати інших.

Рінальді також розповіла, що незадовго до аварії вони з Ліамом відновили романтичні стосунки після складного періоду. Пара вирішила не афішувати примирення, щоб зосередитися на спільному майбутньому.

Лише кілька днів тому ми офіційно вирішили знову бути хлопцем і дівчиною. Ми були щасливі, робили прогрес і були в захваті від майбутнього, яке будували разом

– поділилася вона.

Близькі Фіцджеральда попросили громадськість поважати їхнє приватне життя та утриматися від спекуляцій щодо обставин трагедії.

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Степан Гафтко

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