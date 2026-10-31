Номінована на "Оскар" акторка пішла з життя на власних умовах після легалізації евтаназії у Нью-Йорку

Номінована на "Оскар" акторка Барбара Баррі в середу у віці 95 років пішла з життя за допомогою медичної допомоги у своєму будинку в Нью-Йорку в США, через три тижні після того, як дізналася, що має невиліковний рак. Про це повідомляє HuffPost, пише УНН.

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Вона, як повідомляється, змогла попрощатися з сім'єю чотирма останніми словами.

"Коли вона засинала, ми всі просто сказали: "Ми любимо тебе", - розповіла дочка Баррі, Джейн Харнік, виданню Page Six у четвер. - І вона сказала: "Я також вас люблю". І це були її останні слова".

Повідомляється, що Харнік супроводжували її чоловік Адам Фрайфельд та брат Аарон Харнік.

Баррі, найбільш відома своєю номінованою на "Оскар" роллю у фільмі "Втеча" (Breaking Away) (1979), була "великою прихильницею" медичної допомоги у смерті, сказала її дочка.

"Протягом усього свого життя, ще до того, як вона захворіла на якусь хворобу, вона завжди говорила: "Коли прийде мій час, я просто хочу щось прийняти і лягти спати, - розповіла Джейн Харнік виданню. - Вона справді вірила, що це є право людини".

Як повідомляв тоді Playbill, у номінованої на премію "Тоні" актриси у 2014 році діагностували ідіопатичний легеневий фіброз - дегенеративне захворювання, яке назавжди потовщує та рубцює тканини в легенях і ускладнює дихання.

Проте Баррі не здалася і навіть провела минуле літо, плаваючи після операції із заміни кульшового суглоба, проведеної минулого року.

"Деякі лікарі відмовлялися це робити, - сказала Харнік виданню Page Six. - Ми знайшли того, хто погодився. І він був неймовірний. [Баррі] написала йому в кінці життя: "Дякую, ти зробив моє останнє літо ідеальним". … Вона любила океан найбільше у світі".

Харнік сказала, що рак "послабив її у всьому", але вона також була "готова піти" — і навіть складала список кандидатів на прощальну мову та варіанти музики для поминок.

Більше десятка штатів США ухвалили закони, що дозволяють медичну допомогу при смерті, зокрема Нью-Йорк, де губернатор Кеті Хочул підписала у лютому закон про медичну допомогу при смерті, який дозволяє її надання невиліковно хворим пацієнтам, яким залишилося менше шести місяців життя.

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Агент Баррі Гері Герш повідомив USA Today, що вона померла відповідно до зазначеного закону.

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