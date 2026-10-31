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Номинированная на "Оскар" актриса ушла из жизни на собственных условиях после легализации эвтаназии в Нью-Йорке

Киев • УНН

 • 758 просмотра

Актриса Барбара Барри умерла в Нью-Йорке с помощью медицинской помощи после диагноза - неизлечимый рак. Её последними словами были слова о любви к семье.

Номинированная на "Оскар" актриса ушла из жизни на собственных условиях после легализации эвтаназии в Нью-Йорке

Номинированная на "Оскар" актриса Барбара Барри в среду в возрасте 95 лет ушла из жизни с помощью медицинской помощи в своем доме в Нью-Йорке в США, через три недели после того, как узнала, что у нее неизлечимый рак. Об этом сообщает HuffPost, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, она смогла попрощаться с семьей четырьмя последними словами.

"Когда она засыпала, мы все просто сказали: "Мы любим тебя", — рассказала дочь Барри Джейн Харник изданию Page Six в четверг. — И она сказала: "Я тоже вас люблю". И это были ее последние слова".

Как сообщается, рядом с Харник находились ее муж Адам Фрайфельд и брат Аарон Харник.

Барри, наиболее известная благодаря номинированной на "Оскар" роли в фильме "Побег" (Breaking Away) (1979), была "большой сторонницей" медицинской помощи при смерти, сказала ее дочь.

"На протяжении всей своей жизни, еще до того, как она заболела какой-либо болезнью, она всегда говорила: "Когда придет мое время, я просто хочу что-нибудь принять и лечь спать", — рассказала Джейн Харник изданию. — Она действительно верила, что это право человека".

Как тогда сообщал Playbill, у номинированной на премию "Тони" актрисы в 2014 году диагностировали идиопатический легочный фиброз — дегенеративное заболевание, которое навсегда утолщает и рубцует ткани в легких и затрудняет дыхание.

Однако Барри не сдалась и даже провела прошлое лето, плавая после операции по замене тазобедренного сустава, проведенной в прошлом году.

"Некоторые врачи отказывались это делать, — сказала Харник изданию Page Six. — Мы нашли того, кто согласился. И он был невероятен. [Барри] написала ему в конце жизни: "Спасибо, ты сделал мое последнее лето идеальным". … Она любила океан больше всего на свете".

Харник сказала, что рак "ослабил ее во всем", но она также была "готова уйти" — и даже составляла список кандидатов для прощальной речи и варианты музыки для поминок.

Более десятка штатов США приняли законы, разрешающие медицинскую помощь при смерти, в том числе Нью-Йорк, где губернатор Кэти Хочул в феврале подписала закон о медицинской помощи при смерти, который разрешает ее предоставление неизлечимо больным пациентам, которым осталось жить менее шести месяцев.

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Агент Барри Гэри Херш сообщил USA Today, что она умерла в соответствии с указанным законом.

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Юлия Шрамко

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