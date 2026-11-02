Известный фитнес-блогер Лиам Фицджеральд погиб в ДТП на мотоцикле в возрасте 29 лет

Популярный американский фитнес-блогер Лиам Фицджеральд погиб в результате аварии на мотоцикле 30 октября. Ему было 29 лет. Трагическую новость подтвердила его девушка Джейми Лин Ринальди. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

По словам Ринальди, блогер получил тяжелые травмы, а попытки спасти его оказались безуспешными.

Он получил тяжелые травмы, и, несмотря на усилия тех, кто отчаянно пытался его спасти, им не удалось его вернуть — написала она в Instagram 31 октября.

Пара незадолго до трагедии возобновила отношения

У Фицджеральда было около 1 миллиона подписчиков в Instagram и более 350 тысяч в TikTok. Он публиковал видео о тренировках, здоровом образе жизни и мотивации.

1 ноября семья блогера опубликовала заявление, в котором упомянула его энергичность, доброту и стремление вдохновлять других.

Ринальди также рассказала, что незадолго до аварии они с Лиамом возобновили романтические отношения после сложного периода. Пара решила не афишировать примирение, чтобы сосредоточиться на совместном будущем.

Всего несколько дней назад мы официально решили снова быть парнем и девушкой. Мы были счастливы, добивались прогресса и с нетерпением ждали будущего, которое строили вместе — поделилась она.

Близкие Фицджеральда попросили общественность уважать их частную жизнь и воздержаться от спекуляций относительно обстоятельств трагедии.

Номинированная на "Оскар" актриса ушла из жизни на собственных условиях после легализации эвтаназии в Нью-Йорке