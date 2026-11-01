ЦПД спростував повідомлення про загрозу епідемії інфекцій у Києві

У Центрі протидії дезінформації заявили, що повідомлення про "загрозу епідемії холери, дизентерії та гепатиту А в Києві" некоректні та не відображають реальної ситуації. Про це повідомляє ЦПД впише УНН.

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"Як роз’яснили в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ, оцінка потенційних ризиків — це регулярна превентивна робота фахівців, а не прогноз епідемії. Станом на 1 листопада в столиці не зареєстровано жодних спалахів небезпечних інфекційних захворювань", - йдеться в повідомленні.

У ЦПД зазначили, що самі по собі відключення світла чи тимчасові перебої з водопостачанням не означають автоматичного погіршення епідемситуації. Фахівці продовжують здійснювати постійний епідеміологічний нагляд та перевіряють якість питної води.

"Епідемічні ризики в Києві наразі оцінюються як низькі: короткочасні перебої з водопостачанням через знеструмлення насосних станцій швидко усуваються, а якість питної води в місті щодня перевіряють лабораторно", - наголосили в ЦПД.