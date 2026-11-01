Конгресмени вимагають від Трампа зберегти листування зі штучним інтелектом для майбутнього розслідування - Politico

Демократи Палати представників США закликали президента Дональда Трампа зберегти всі його запити до чат-ботів зі штучним інтелектом та відповіді на них. Вони хочуть перевірити, чи впливали Grok та інші системи ШІ на рішення Білого дому. Про це повідомляє Politico, передає УНН.

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У листі до Трампа , отриманому POLITICO , представники Джеймі Раскін з Меріленду та Роберт Гарсія з Каліфорнії вимагають, щоб президент зберігав "будь-які запити", надіслані чат-ботам зі штучним інтелектом, включаючи Grok Маска, ChatGPT OpenAI та Claude з Anthropic під час "виконання своїх конституційних, законодавчих або інших офіційних чи церемоніальних обов’язків", разом із відповідями ШІ. Раскін і Гарсія , які, як очікується, візьмуть на себе керівництво судовою та наглядовою службами, якщо демократи повернуть собі місце в Палаті представників відповідно, також просять провести брифінг з цього питання до 17:00 11 листопада.

За інформацією видання, приводом для запиту стали повідомлення про те, що Трамп звертався до Grok за "порадою щодо виконання деяких своїх президентських обов’язків, зокрема, звернувся до Грока з проханням висловити свою думку про те, як венесуельці відреагують на захоплення президента Ніколаса Мадуро". Законодавці зазначають, що лише "через кілька тижнів" Трамп "наказав американським військовим без дозволу Конгресу атакувати Венесуелу та захопити президента Мадуро".

Гарсія та Раскін назвали цей приклад "глибоко тривожним", оскільки Трамп "консультувався з Гроком , але не з Конгресом, щодо вашого військового розгортання у Венесуелі, обходячи конституційні повноваження Конгресу оголошувати війну та натомість впроваджуючи в процес прийняття рішень у зовнішній політиці США технологію, яка є дуже маніпульованою та явно схильною до помилок". Вони також заявили, що використання Білим домом чат-ботів зі штучним інтелектом "наражає Сполучені Штати на гострі ризики національної безпеки", а також що це використання "наражає країну на зловмисний вплив невідомих та непідзвітних третіх сторін". Посадовець Білого дому заявив, що "Білий дім зберігає всі необхідні записи відповідно до закону - пише видання.

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