Конгресмени вимагають від Трампа зберегти листування зі штучним інтелектом для майбутнього розслідування - Politico

$45.530.0650.680.09
ukenru
13:51 • 10220 перегляди
Атаки України за три дні вивели з ладу 10% нафтопереробки рф - дані OSINT-розвідкиPhoto
13:22 • 11019 перегляди
росія втратила рекордні 54 400 військових за жовтень - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
10:55 • 19970 перегляди
Астрологічний прогноз на 2–8 листопада 2026 року: гучні заяви світових лідерів, дипломатичні можливості та напружені дні для України
10:25 • 16368 перегляди
Тактику боїв у газопроводах: чому це важливо у російсько-українській війні
09:29 • 16814 перегляди
рф перенаправляє експорт зерна до Арктики через проблеми в Чорному морі - FT
1 листопада, 02:37 • 34961 перегляди
"Без проблем": Трамп заявив про готовність запросити Зеленського на саміт G20
1 листопада, 00:53 • 35056 перегляди
Гуманітарна місія в Олешках завершилася: мешканці вже в Україні - ЛубінецьVideo
31 жовтня, 23:52 • 25347 перегляди
"Отримують підтримку армії російських ботів": Туск заявив про втручання рф у конфлікт у Польщі
31 жовтня, 23:23 • 22885 перегляди
Авіаудар знищив будівлю виконкому в центрі Краматорська
31 жовтня, 21:28 • 24612 перегляди
Атака рф на Київ: у Деснянському районі загорілася парковкаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярнi новини
Трамп спростував версію ФБР про атаку КНДР на криптобіржу Binance1 листопада, 05:29 • 10462 перегляди
У Києві через обстріли енергосистеми запровадили екстрені відключення - ДТЕК1 листопада, 06:33 • 4968 перегляди
Після нічних атак російське кстово з НПЗ стало схожим на казковий Мордор із "Володаря перснів"Photo1 листопада, 06:54 • 16598 перегляди
Fire Point підтвердила ураження Кстовського НПЗ - одного з найбільших нафтопереробних заводів росіїPhoto09:54 • 10042 перегляди
Як правильно обрізати смородину восени: п'ять кроків для здорового куща та доброго врожаю13:07 • 8654 перегляди
Публікації
Як правильно обрізати смородину восени: п'ять кроків для здорового куща та доброго врожаю13:07 • 9076 перегляди
Астрологічний прогноз на 2–8 листопада 2026 року: гучні заяви світових лідерів, дипломатичні можливості та напружені дні для України
Ексклюзив
10:55 • 19963 перегляди
Сподіваємося пройти зиму без критичних ситуацій - у Мінінфраструктури розповіли, як підготували КиївщинуPhoto31 жовтня, 12:00 • 42582 перегляди
Топ-10 рослин, які захищають оселі від негативу та невдач31 жовтня, 09:59 • 43136 перегляди
Усі сім фіналістів «Автомобіля року 2027» виявилися електрокарамиPhoto30 жовтня, 17:27 • 62791 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Дональд Туск
Кароль Навроцький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Житомирська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Після нічних атак російське кстово з НПЗ стало схожим на казковий Мордор із "Володаря перснів"Photo1 листопада, 06:54 • 16757 перегляди
Coachella-2027: назвали усіх трьох хедлайнерів31 жовтня, 14:02 • 22466 перегляди
Зірка "Жорстоких ігор" Сельма Блер вибачилася після затримання за інцидент у літакуVideo31 жовтня, 13:56 • 21028 перегляди
Меланія попросила Трампа більше не танцювати на сцені31 жовтня, 12:36 • 24502 перегляди
Із нової Call of Duty після критики виріжуть кадри трагедії в Сеулі31 жовтня, 10:28 • 24368 перегляди
Актуальне
The New York Times
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Financial Times
Техніка

Конгресмени вимагають від Трампа зберегти листування зі штучним інтелектом для майбутнього розслідування - Politico

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Демократи Палати представників США хочуть перевірити вплив ШІ на рішення Білого дому. Вони вимагають зберігати запити Трампа та відповіді ботів.

Конгресмени вимагають від Трампа зберегти листування зі штучним інтелектом для майбутнього розслідування - Politico

Демократи Палати представників США закликали президента Дональда Трампа зберегти всі його запити до чат-ботів зі штучним інтелектом та відповіді на них. Вони хочуть перевірити, чи впливали Grok та інші системи ШІ на рішення Білого дому. Про це повідомляє Politico, передає УНН.

Деталі

У листі до Трампа , отриманому POLITICO , представники Джеймі Раскін з Меріленду та Роберт Гарсія з Каліфорнії вимагають, щоб президент зберігав "будь-які запити", надіслані чат-ботам зі штучним інтелектом, включаючи Grok Маска, ChatGPT OpenAI та Claude з Anthropic під час "виконання своїх конституційних, законодавчих або інших офіційних чи церемоніальних обов’язків", разом із відповідями ШІ. Раскін і Гарсія , які, як очікується, візьмуть на себе керівництво судовою та наглядовою службами, якщо демократи повернуть собі місце в Палаті представників відповідно, також просять провести брифінг з цього питання до 17:00 11 листопада.

За інформацією видання, приводом для запиту стали повідомлення про те, що Трамп звертався до Grok за "порадою щодо виконання деяких своїх президентських обов’язків, зокрема, звернувся до Грока з проханням висловити свою думку про те, як венесуельці відреагують на захоплення президента Ніколаса Мадуро". Законодавці зазначають, що лише "через кілька тижнів" Трамп "наказав американським військовим без дозволу Конгресу атакувати Венесуелу та захопити президента Мадуро".

Гарсія та Раскін назвали цей приклад "глибоко тривожним", оскільки Трамп "консультувався з Гроком , але не з Конгресом, щодо вашого військового розгортання у Венесуелі, обходячи конституційні повноваження Конгресу оголошувати війну та натомість впроваджуючи в процес прийняття рішень у зовнішній політиці США технологію, яка є дуже маніпульованою та явно схильною до помилок". Вони також заявили, що використання Білим домом чат-ботів зі штучним інтелектом "наражає Сполучені Штати на гострі ризики національної безпеки", а також що це використання "наражає країну на зловмисний вплив невідомих та непідзвітних третіх сторін". Посадовець Білого дому заявив, що "Білий дім зберігає всі необхідні записи відповідно до закону

- пише видання.

Трамп заявив про існування "хворої змови" проти ШІ та дата-центрів14.09.26, 17:33 • 6559 переглядiв

Алла Кіосак

Світ
Закони
ШІ (штучний інтелект)
Вибори в США
Ніколас Мадуро
OpenAI
ChatGPT
Палата представників США
Білий дім
Венесуела
Каліфорнія
Дональд Трамп