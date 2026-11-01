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Конгрессмены требуют от Трампа сохранить переписку с искусственным интеллектом для будущего расследования — Politico

Киев • УНН

 • 1450 просмотра

Демократы Палаты представителей США хотят проверить влияние ИИ на решения Белого дома. Они требуют сохранять запросы Трампа и ответы ботов.

Конгрессмены требуют от Трампа сохранить переписку с искусственным интеллектом для будущего расследования — Politico

Демократы Палаты представителей США призвали президента Дональда Трампа сохранять все его запросы к чат-ботам с искусственным интеллектом и ответы на них. Они хотят проверить, влияли ли Grok и другие системы ИИ на решения Белого дома. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

В письме Трампу, полученном POLITICO, представители Джейми Раскин от штата Мэриленд и Роберт Гарсия от штата Калифорния требуют, чтобы президент сохранял «любые запросы», отправленные чат-ботам с искусственным интеллектом, включая Grok Маска, ChatGPT компании OpenAI и Claude компании Anthropic, во время «исполнения своих конституционных, законодательных или иных официальных либо церемониальных обязанностей», вместе с ответами ИИ. Раскин и Гарсия, которые, как ожидается, возглавят соответственно судебные и надзорные службы, если демократы вернут себе большинство в Палате представителей, также просят провести брифинг по этому вопросу до 17:00 11 ноября.

По информации издания, поводом для запроса стали сообщения о том, что Трамп обращался к Grok за «советом по выполнению некоторых своих президентских обязанностей, в частности попросил Grok высказать свое мнение о том, как венесуэльцы отреагируют на захват президента Николаса Мадуро». Законодатели отмечают, что всего «через несколько недель» Трамп «приказал американским военным без разрешения Конгресса атаковать Венесуэлу и захватить президента Мадуро».

Гарсия и Раскин назвали этот пример «глубоко тревожным», поскольку Трамп «консультировался с Grok, но не с Конгрессом, по поводу вашего военного развертывания в Венесуэле, обходя конституционные полномочия Конгресса объявлять войну и вместо этого внедряя в процесс принятия решений во внешней политике США технологию, которая является крайне манипулируемой и явно склонной к ошибкам». Они также заявили, что использование Белым домом чат-ботов с искусственным интеллектом «подвергает Соединенные Штаты острым рискам национальной безопасности», а также что это использование «подвергает страну злонамеренному влиянию неизвестных и неподотчетных третьих сторон». Представитель Белого дома заявил, что «Белый дом сохраняет все необходимые записи в соответствии с законом

- пишет издание.

Трамп заявил о существовании "больного заговора" против ИИ и дата-центров14.09.26, 17:33 • 6561 просмотр

Алла Киосак

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