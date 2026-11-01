Після нічних атак російське кстово з НПЗ стало схожим на казковий Мордор із "Володаря перснів"
Київ • УНН
Після атаки кстово огорнув похмурий краєвид, схожий на Мордор. Ймовірно, удар припав по одному з найбільших НПЗ росії.
російське місто кстово в нижньогородській області після атаки на місцевий нафтопереробний завод почало нагадувати мордор – похмуру країну зі світу "Володаря перснів" Джона Толкіна. Ймовірно, під удар потрапило підприємство "лукойлу", яке належить до найбільших НПЗ росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Exilenova+.
Деталі
За попередньою інформацією, ціллю атаки став нафтопереробний завод "лукойл-нижегороднефтеоргсинтез", розташований у кстові.
Кадри з місця події викликають асоціації з Мордором із творів Толкіна.
Щоправда, замість вулкана Ородруїн у російській версії похмурого краєвиду – нафтопереробне підприємство.
Що відомо про атакований НПЗ
"лукойл-нижегороднефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств росії та відіграє важливу роль у виробництві нафтопродуктів.
Завод розташований у нижньогородській області та належить російській нафтовій компанії "лукойл".
Наразі точні масштаби пошкоджень підприємства та наслідки атаки уточнюються. Офіційного незалежного підтвердження ураження конкретних виробничих установок немає.
У російському кстові після атаки спалахнув один із найбільших НПЗ росії01.11.26, 04:59 • 3224 перегляди