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П’ять фільмів у дусі жахів, які змусять здригнутися від страху

Київ • УНН

 • 1098 перегляди

Добірка з п’яти фільмів про магію, відьом, привидів і загадкові злочини для осіннього перегляду з друзями.

П’ять фільмів у дусі жахів, які змусять здригнутися від страху

Гелловін уже минув, але це не привід відмовлятися від моторошної атмосфери та містичних історій. Осінні вечори - чудова нагода переглянути фільми про надприродне, загадкові події та жахливі пригоди, які подарують незабутні емоції. УНН пропонує неймовірну добірку фільмів, які можна подивитися в колі друзів

Будинок з годинником у стінах (The House with a Clock in Its Walls) 2018

Льюїс Бернавельт рано втратив батьків і після їхньої загибелі в автокатастрофі переїхав до загадкового дядька Джонатана. Невдовзі хлопчик дізнається, що його родич - справжній чарівник, а сусідка також володіє магічними здібностями. Так Льюїс потрапляє у дивовижний світ чаклунства, сповнений таємниць і незвичайних пригод.

Сам будинок Джонатана приховує чимало загадок, але найбільшу небезпеку становить старовинний годинник, проклятий могутнім чаклуном. Його цокання відраховує час до настання апокаліпсису. Тепер дядькові та племіннику доведеться знайти давній артефакт і зруйнувати прокляття, щоб урятувати світ від неминучої катастрофи.

• Жанр: комедія, детективи, трилери, жахи, фантастика, фентезі, сімейні

• Країна: США

• Режисер: Елай Рот

• Актори: Джек Блeк, Кейт Бланшетт, Кайл Маклаклен, Рене Голдсберрі, Коллін Кемп

Г'юбі Геловін (Hubie Halloween) 2020

Мешканці невеликого містечка активно готуються до святкування Геловіна, навіть не підозрюючи, що цього року свято може обернутися справжнім кошмаром. Напередодні з психіатричної лікарні втікає небезпечний злочинець, який прямує до рідних місць. Єдиною людиною, здатною помітити загрозу й протистояти їй, виявляється Г'юбі - скромний працівник м'ясного відділу місцевого супермаркету. Містяни не надто його поважають: над ним постійно насміхаються, а кривдять його навіть діти. Попри всі образи, Г'юбі не втрачає доброти й щиро вірить, що кожен має дотримуватися правил і підтримувати порядок. Цього разу його пильність стане особливо важливою, адже йому доведеться не лише врятувати улюблене свято, а й захистити дівчину, до якої він давно небайдужий.

• Жанр: комедія, детективи, жахи, фентезі, сімейні

• Країна: США

• Режисер: Стівен Брілл

• Актори: Адам Сендлер, Кевін Джеймс, Джулі Боуен, Рей Ліотта, Стів Бушемі, Роб Шнайдер

Фокус Покус 2 (Hocus Pocus 2) 2022

Салем відомий моторошною історією судових процесів над відьмами. Колись трьох сестер-чаклунок, які проклинали містян, варили зілля та полювали на дітей, схопили й стратили. Проте завдяки свічці Чорного полум’я вони повертаються з XVII століття, прагнучи помститися. Тепер трьом старшокласницям доведеться об’єднати зусилля, щоб зупинити відьом напередодні Геловіна та не дозволити їм знову занурити місто в хаос.

• Жанр: екшн, мелодрами, комедія, пригоди, жахи, фентезі, сімейні

• Країна: США

• Режисер: Енн Флетчер

• Актори: Бетт Мідлер, Сара Джессіка Паркер, Кеті Неджімі, Белісса Ескобедо

https://www.youtube.com/watch?v=ecJRvz9nk-U

Прокляття Брідж-Голлоу (The Curse of Bridge Hollow) 2022

Салем відомий моторошною історією судових процесів над відьмами. Колись трьох сестер-чаклунок, які проклинали місцевих жителів, варили магічні зілля та полювали на дітей, схопили й стратили. Проте відьми не зникають назавжди: через багато років свічка Чорного полум’я повертає їх із далекого XVII століття. Знову опинившись у сучасному Салемі, сестри прагнуть помститися та продовжити свої чаклунські справи. Тепер трьом старшокласницям доведеться об’єднати зусилля, щоб зупинити відьом напередодні Геловіна й не дозволити їм знову занурити місто в хаос.

• Жанр: комедія, пригоди, жахи, сімейні

• Країна: США

• Режисер: Джефф Водлоу

• Актори: Ніа Вардалос, Лорен Лапкус, Марлон Веянс, Роб Ріґл, Дейв Шерідан

Привиди у Венеції (A Haunting in Venice) 2023

Втомлений від буденної метушні, відомий детектив Еркюль Пуаро шукає нагоду розважитися та випробувати власну кмітливість. Під час перебування у Венеції він опиняється на спіритичному сеансі, який проводять у старовинному палаці. Спочатку Пуаро сприймає все це як звичайну виставу, проте ситуація набуває несподіваного повороту, коли одного з гостей знаходять мертвим. Присутні переконані, що до трагедії причетні потойбічні сили, але детектив не вірить у привидів і береться довести, що за злочином стоїть цілком реальна людина. Тепер на нього чекає чергова загадка, розгадати яку буде непросто навіть досвідченому слідопиту.

• Жанр: детективи, драми, кримінал, жахи

• Країна: США, Велика Британія, Італія

• Режисер: Кеннет Брана

• Актори: Кеннет Брана, Ділан Корбетт Бадер, Амір Ель-Масрі, Ріккардо Скамарчіо

Ольга Розгон

КультураУНН Lite
Фільм
Венеція
Велика Британія
Італія
Сполучені Штати Америки